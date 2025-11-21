



Жители Михайловки Волгоградской области бурно обсуждают инцидент, произошедший 20 ноября в школе №10 муниципального округа. Мама девятиклассника Юлия Б. обвинила отца одноклассницы в избиении своего сына.



«Сын в больнице»



- Сегодня дети не поделили парту, девочка позвонила папе Вячеславу Ф., который прибежал в школу, беспрепятственно прошел на 3 этаж и избил моего сына, который с травмами средней тяжести был увезен в больницу, - поделилась шокирующей информацией женщина.

Юлия также утверждает, что все происходило на глазах у директора и завуча школы.



- На мой вопрос, почему вы не заступились за ребёнка, директор ответила: «Я что, должна драться с мужиком?». В итоге просто смотрела на данный инцидент, - продолжила женщина.



Мало того, мама мальчика заявила, что администрация школы попыталась замять дело и даже обвинила ее сына в том, что он спровоцировал драку с 50-летним мужчиной.



Пользователи интернета по-разному отреагировали на этот пост. Некоторые поддержали женщину, которая призналась, что ей теперь страшно отпускать ребенка в школу. Однако одна из родительниц заявила, что сам пострадавший мальчик был организатором школьного буллинга.

- Этот буллинг над девочкой продолжается уже несколько лет. И кроме беседы с родителями в школе ничего не предпринималось. Одноклассники всё видели и все молчат. Только завтра это может случится и с ними. Молчат и учителя о том, что происходит в школе. Неужели нет ни одного смелого, кто бы мог рассказать, что на самом деле происходит и произошло в школе? Так как воспитание происходит в первую очередь в семье. Девочка уйдёт из этой школы. А привычки останутся - кто будет следующей жертвой. Эта беседа 20.11.25 действительно проходила в присутствии директора школы, завучей и классного руководителя, которые подтвердили, что папа девочки мальчика не бил. И кто его так избил впоследствии, когда вы после случившегося повезли его в больницу на освидетельствование. Может, как раз Вы сами за то, что устали от его поведения и своей беспомощности в воспитании? – пост с не менее шокирующими обвинениями в адрес мамы мальчика появился в соцсетях на следующий день после инцидента.



Также некоторые пользователи утверждали, что взрослый мужчина не применял физическую силу по отношению к школьнику, а всего лишь «тряхнул его за шиворот».



«Я его не бил!»



Корреспонденту ИА «Высота 102» удалось пообщаться с отцом девочки Вячеславом, которого обвинили в избиении школьника. Он рассказал, как все было.

- Аня – моя единственная дочь, она учится в 9-м классе. У нее хорошие оценки, она тихая, спокойная, домашняя девочка, не ругается матом, видимо, поэтому ее считают белой вороной. О том, что ее обижает этот Тимофей, мы знали давно. В курсе было и руководство школы. Мы даже пытались разговаривать с его родителями на эту тему – встречу нам организовали в школе, но все было бесполезно, - начал свой рассказ мужчина.

- В тот день, 20 ноября, мне позвонила супруга, сказала, что Аня плачет – ее снова обидели. У меня был выходной в тот день, я пришел в школу, показал паспорт на пункте пропуска, объяснил, что меня сюда привело, поднялся в кабинет директора, куда потом пришел Тимофей. Оказалось, что этот мальчик приклеил скотчем к спине моей дочери лист бумаги, где было написано «Пни меня!». Аня не заметила, как это произошло. Сначала думала, что Тимофей ее просто задел рукой. С таким листом она пошла в столовую, где ей одна из девочек сказала, что у нее на спине. Аня была в шоке. Расстроенная, пришла в класс, села за парту. И тут Тимофей с другими одноклассниками начали ее выгонять с парты. В классе у детей нет закрепленных за каждым учеником парт, а у моей дочери зрение минус семь, она должна сидеть ближе к доске. Но ее одноклассникам на это было наплевать. Она не выдержала, заплакала и убежала, - продолжил Вячеслав.

Мужчина утверждает, что в травле Ани в тот день принимал участие еще один девятиклассник, который недавно в компании своих ровесников под угрозой игрушечного пистолета избил двоих парней в Михайловке. По несчастью, он тоже оказался одноклассником его дочери.

- В кабинете директора были еще два завуча. Педагоги спрашивали Тимофея, зачем он это сделал. Он кривлялся и отвечал: «А мне по приколу. Это шутка была». Я не выдержал – взял его за свитер и вытащил в рекреацию, взял двумя пальцами за шею и прижал его к стене. Да, я виноват, не надо было этого делать, вообще не надо было до него дотрагиваться. Но никакого избиения, конечно, не было. В тот момент у меня на почве стресса скакануло давление. Я просто не мог выдержать его наглых ухмылок. Я просто хотел защитить свою дочь, - рассказывает собеседник.

По словам Вячеслава, после произошедшего в школу пришли сотрудники ПДН.

- Были родители Тимофея и мы с супругой. Его мама написала заявление на меня, в свою очередь моя жена написала заявление о буллинге. Мама Тимофея и его отец были полностью на стороне сына, они не видели ничего особенного в его поведении. Мама мальчика так и заявила: «Вот, если бы ее в унитаз окунули, то это бы был буллинг. А так – просто шутка!», - продолжил Вячеслав.

Сейчас мужчина собирает справки с работы и по месту жительства для предоставления в полицию. На предприятии, где добросовестно работает мужчина в течении многих лет, его характеризуют как уравновешенного и спокойного человека.

- Жалею, что дотронулся до этого мальчика. Но я не знал, как защитить свою дочь. Сейчас мы думаем о переводе в другую школу. Но уверен, что не будет Ани, ее одноклассники найдут, кого травить, - заключил мужчина.



«Это была шутка!»



Мама Тимофея Юлия поделилась с корреспондентом ИА «Высота 102» своей версией событий.

- В первую очередь после произошедшего меня возмутила позиция директора и завучей. Они хотели замять все, говорили, что мой сын спровоцировал отца девочки. Я была в шоке – значит, и наш папа может так ворваться в школу и ударить кого-то из детей, и это будет нормой? Только, когда уже пришла представительница ПДН, они стали говорить, что папа девочки был неправ, - начала рассказ женщина.

По ее словам, Аню в классе никто не обижает. А выходка с листком бумаги «Пни меня!» была всего лишь шуткой.

- Дети так шутили. И приклеивали эти листы не только Ане. Но только она посчитала это оскорблением и пожаловалась родителям. Мне после этого звонила ее мама, сказала, что Тимофей наклеил ей на спину нехорошее слово. Я сказала, что поговорю с ним. Но я считаю, что это родители девочки внушили ей, что над ней издеваются. На самом деле ее никто не обижал, просто дети с ней не общаются, держат нейтралитет, - заявила женщина.

Юлия утверждает, что Вячеслав избил ее ребенка.

- Он схватил его за шею и ударил два раза головой об стену, а потом два раза – в плечо. Сын сейчас в больнице, у него сотрясение головного мозга. У него остались царапины на шее, слава Богу, перелома плеча нет. Но я это дело так не оставлю, надеюсь, будет возбуждено уголовное дело, - заключила женщина.

Директор школы №10 Елена Лепилина отказалась комментировать произошедший инцидент – свое решение она передала корреспонденту ИА «Высота 102» через подчиненную.

Редакция направила запрос в администрацию Михайловки с просьбой пояснить, проводилось ли по данному факту внутреннее расследование, известно ли уже о его предварительных результатах и какие меры профилактики для недопущения подобных ситуаций приняты после произошедшего.



Инцидент тем временем прокомментировали в ГУ МВД по Волгоградской области. - 20 ноября 2025 года в полицию Михайловки поступило два заявления от родителей девятиклассников с просьбой разобраться в произошедшем инциденте с участием несовершеннолетних. Мама одной из школьниц просит провести профилактические мероприятия в учебном заведении, где с ее слов, дочь подвергается систематическому буллингу. Второе заявление поступило от законного представителя девятиклассника с просьбой провести проверку и привлечь к ответственности отца одноклассницы, нанесшего побои подростку. В ходе организованной проверки полицейские установили, что между 15-летними одноклассниками возникла ситуация, в ходе которой подросток подшутил над девочкой, тем самым обидев ее. Школьница пожаловалась своему папе, который прибыл в учебное заведение для разбирательств. В ходе беседы родителя с подростком первый нанес удары в плечо несовершеннолетнего. В отношении мужчины составлен административный материал за нанесение побоев. В учебном заведении проведены профилактические мероприятия с участием инспекторов ПДН, - пояснили в Главке.



Между тем, пользователи соцсетей, которых живо задела эта история, уже предлагают поднять тему буллинга на «Уроках о важном» в каждой школе округа.



Фото сгенерировано ИИ



