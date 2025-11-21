С зажиточного афериста из Крыма взыскали похищенные у матери военного 2 млн рублей

Матери погибшего участника СВО вернули 2 миллиона рублей, которые у нее обманным путем похитил мошенник, отбывающий наказание в Волгоградской области. Прокуратура региона добилась взыскания в пользу 66-летней женщины такой крупной суммы, сообщили V102.RU в надзорном органе.

Исполнительное производство в пользу пенсионерки, которая проживает в Симферополе, находилось длительное время на исполнении в Дзержинском районном отделении судебных приставов города Волгограда. В ходе надзорной проверки это было обнаружено.

Установлено, что должник по этому исполнительному производству отбывает наказание в одной из колоний на территории Волгоградской области за хищение указанных средств у матери погибшего участника СВО. У должника есть фирма и имущество в Крыму.

- Прокуратурой установлено, что осужденный является единственным учредителем коммерческой организации, в собственности которой имеется объект недвижимости на территории Республики Крым. В связи с отсутствием у должника иного имущества, прокуратурой предъявлено в суд исковое заявление об обращении взыскания на долю в уставном капитале юридического лица, которое рассмотрено и удовлетворено, - сообщили в надзорном органе.

После решения суда руководство коммерческой фирмы выплатило пенсионерке 2 миллиона рублей.