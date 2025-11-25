Общество

За себя и того парня? В России хотят отказаться от фиксированных тарифов на общедомовые расходы

Общество 25.11.2025 06:33
Правительство РФ вместе с депутатами Госдумы решили перекроить правила оплаты ресурсов на общедомовые нужды. Электроэнергию, воду и отопление, потребляемые для обслуживания подъездов и ухода за придомовым участком, предлагается оплачивать не по фиксированному нормативу, а по общедомовому счётчику.

- В пояснительной записке к проекту указано, что действующая методика расчета неэффективна. Она вынуждает ежегодно пересчитывать платежи по итогам отчетного периода, что создает кассовые разрывы у управляющих компаний. Это отрицательно сказывается на качестве предоставляемых услуг, - приводят доводы депутатов журналисты «Парламентской газеты».

Примечательно, что уже сейчас действует скандально известный перерасчёт СОИ, согласно которому раз в год жильцам приходится оплачивать разницу между фактическими показаниями общедомовых счётчиков и суммой показаний личных счётчиков, установленных в квартирах граждан.

Данный перерасчёт несколько лет назад вызвал у собственников большое количество замечаний из-за недостатков формулы. Всё дело в том, что далеко не во всех квартирах установлены личные приборы учёта, многие граждане предпочитают платить по фиксированному тарифу несмотря на действующий в таком случае повышающий коэффициент.

При этом фиксированный тариф на человека рассчитан из усреднённого объёма потребления и зачастую собственники таких квартир его превышают. В результате складывалась парадоксальная ситуация, когда в доме все собственники могли полностью исполнить свои договорные обязанности перед ресурсоснабжающими организациями, но при этом всё равно при перерасчёте СОИ оказывались им должны.

Теперь схожий механизм может начать производиться в ежемесячном режиме.

- Наш законопроект предлагает простое, прозрачное и справедливое решение. Он предусматривает, что при наличии исправного общедомового прибора учета плата за ресурсы на общедомовые нужды будет начисляться ежемесячно строго по его фактическим показаниям. Для собственников это значит, что платить они будут ровно за тот объем ресурсов, который был реально израсходован на содержание общего имущества в доме. Ежемесячная квитанция будет отражать истинное потребление дома, как это уже привычно для индивидуальных счетчиков, устраняя любые неожиданности в конце года, — уверен первый зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев.

Отметим, инициатива уже получила поддержку Правительства РФ.

