Ростовчане воздвигнут в Волгограде постамент для «переезжающей» скульптуры Вучетича

Компания из Ростовской области «Стройплощадка+» признана победителем торгов по подготовке в Волгограде нового места с постаментом для копии монумента «Перекуем мечи на орала» Евгения Вучетича, которая раньше стояла у завода «Газоаппарат».

Заказчиком работ, как ранее сообщалось, является МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда». Начальная цента контракта была заявлена в размере чуть более 1,1 миллиона рублей. В ходе торгов сумма не изменилась.

Напомним, что установить монумент Вучетича планируют на благоустроенной территории на проспекте Жукова, расположенной от улицы им. Землячки до ул. им. Хорошева.

Для этого подрядной организации в срок до 31 декабря 2025 года предстоит возвести постамент и провести реставрационные работы на статуе, очистить ее от стойких химических загрязнений и обработать акриловыми составами. На постаменте будет установлена табличка с QR-кодом.

ООО «Стройплощадка+» уже имеет в своем портфеле несколько контрактов в Волгограде. Эта ростовская фирма занималась благоустройством сквера «Мы вместе», созданный на ул. 7-й Гвардейской в 2024 году. В текущем году ростовчанам доверили благоустройство на Семи ветрах в Волгограде заросшую камышом и бурьяном территории, которая станет продолжением существующего «Парка героев – лётчиков».