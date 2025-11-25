В Таганроге после атаки ВСУ погибли трое мирных жителей





В ночь с 24 на 25 ноября Ростовская область подверглась массированному удару беспилотников ВСУ. По информации главы региона Юрия Слюсаря, различные травмы получили сразу 10 мирных жителей. Восьмерым потребовалась госпитализация в больницу.

- С утра начнут работу оперативные группы муниципальных комиссий, которые будут фиксировать нанесенный ущерб имуществу. Окажем людям всю необходимую помощь, — подчеркнул руководитель.

В свою очередь журналисты регионального портала «Привет-Ростов» уточняют со ссылкой на оперативные данные администрации области, что помимо раненых от удара БПЛА сразу три человека скончались. Один из пострадавших погиб на месте, двое — в больнице.

Отметим, в результате налёта на мирный город на ул. Инструментальной повреждены как минимум два МКД и один частный жилой дом, загорелось помещение в промзоне. Помимо Таганрога удар на себя приняло село Петрушино в Неклиновском районе Ростовской области. Здесь загорелся частный дом и оказался повреждён местный газопровод.