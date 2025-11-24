В Волгограде авто с подростками протаранило павильон на ул. Качинцев





В Дзержинском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai Solaris. Как уточнили в ГУ МВД России по региону, в результате столкновения иномарки с павильоном на ул. Качинцев пострадали четыре человека.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и напротив дома №81 «д» совершил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на павильон.

В ДТП пострадали водитель, а также трое пассажиров иномарки, включая 15-летнего и 17-летнего подростков. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области