Общество

В Волгограде авто с подростками протаранило павильон на ул. Качинцев

Общество 24.11.2025 10:38
24.11.2025 10:38


В Дзержинском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai Solaris. Как уточнили в ГУ МВД России по региону, в результате столкновения иномарки с павильоном на ул. Качинцев пострадали четыре человека. 

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и напротив дома №81 «д» совершил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на павильон.

В ДТП пострадали водитель, а также трое пассажиров иномарки, включая 15-летнего и 17-летнего подростков. Пострадавшие были доставлены в больницу. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

