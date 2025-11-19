Объем просроченных кредитов вырос в Волгоградской области до 21 млдр





Объем просроченной задолженности в розничных кредитах без учета ипотеки в Волгоградской области на 1 октября 2025 года составил почти 21,1 миллиарда рублей. На 1 января 2025 года розничная задолженность была меньше – 17,2 миллиарда рублей. А на 1 января 2024 года просрочка составляла 16,2 миллиарда рублей. Такие цифры опубликовало коллекторское агентство «Долговой консультант» на основе открытых данных Банка России.

Всего портфель задолженности на октябрь этого года составляет чуть больше 165 миллиардов рублей, из этого объема 12,85% - просрочка. Динамика роста просроченной банковской задолженности за январь-февраль составила 22,9%. А за 2024 год этот показатель вырос на 6,2%.



Наибольший накопленный объем неплатежей у жителей Москвы — 128 млрд руб., Московской области — 115 млрд руб., Краснодарского края — 71 млрд руб.



Аналитики отмечают, что банки столкнулись с ростом неплатежей из-за невозможности отдельных заемщиков обслуживать свои кредиты, в том числе и по причине высоких процентных ставок и серьезной кредитной нагрузки. Это вынуждает банки ужесточать требования к заемщикам и продавать просроченные долги коллекторским агентствам.







Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!