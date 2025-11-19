Экономика

Объем просроченных кредитов вырос в Волгоградской области до 21 млдр

Экономика 19.11.2025 08:31
0
19.11.2025 08:31


Объем просроченной задолженности в розничных кредитах без учета ипотеки в Волгоградской  области на 1 октября 2025 года составил почти 21,1 миллиарда рублей. На 1 января 2025 года розничная задолженность была меньше – 17,2 миллиарда рублей. А на 1 января 2024 года просрочка составляла 16,2 миллиарда рублей. Такие цифры опубликовало коллекторское агентство «Долговой консультант» на основе открытых данных Банка России.

Всего портфель задолженности на октябрь этого года составляет чуть больше 165 миллиардов рублей, из этого объема 12,85% - просрочка. Динамика роста просроченной банковской задолженности за январь-февраль составила 22,9%. А за 2024 год этот показатель вырос на 6,2%.

Наибольший накопленный объем неплатежей у жителей Москвы — 128 млрд руб., Московской области — 115 млрд руб., Краснодарского края — 71 млрд руб.

Аналитики отмечают, что банки столкнулись с ростом неплатежей из-за невозможности отдельных заемщиков обслуживать свои кредиты, в том числе и по причине высоких процентных ставок и серьезной кредитной нагрузки. Это вынуждает банки ужесточать требования к заемщикам и продавать просроченные долги коллекторским агентствам.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
19.11.2025 08:31
Экономика 19.11.2025 08:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.11.2025 21:04
Экономика 18.11.2025 21:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.11.2025 18:53
Экономика 18.11.2025 18:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2025 09:32
Экономика 18.11.2025 09:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.11.2025 13:43
Экономика 17.11.2025 13:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.11.2025 12:42 Реклама
Экономика 17.11.2025 12:42 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2025 09:37 Реклама
Экономика 17.11.2025 09:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.11.2025 20:29
Экономика 15.11.2025 20:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.11.2025 14:21
Экономика 14.11.2025 14:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.11.2025 12:02
Экономика 14.11.2025 12:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.11.2025 18:58
Экономика 13.11.2025 18:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.11.2025 17:34 Реклама
Экономика 13.11.2025 17:34 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.11.2025 15:05
Экономика 13.11.2025 15:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.11.2025 07:46
Экономика 13.11.2025 07:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.11.2025 07:18
Экономика 13.11.2025 07:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:31
«Миссис Россия 2025» приглашает волгоградцев в мир эксклюзивной парфюмерииСмотреть фотографии
10:07
Двоих волгоградцев обвиняют в похищении участника СВО из-за выплат и вымогательствеСмотреть фотографии
10:07
Под Волгоградом погиб водитель «Гранты» после столкновения с грузовикомСмотреть фотографии
09:54
Бочаров в годовщину контрнаступления возложил цветы к мемориалам в Пятиморске и Калаче-на-ДонуСмотреть фотографии
09:31
«Они дорого заплатят за наши жизни»: вспоминаем легендарную операцию в начале контрнаступления советских войск под СталинградомСмотреть фотографии
08:57
РПН: в Волгоградской области не превышен эпидпорог по ОРВИСмотреть фотографии
08:31
Объем просроченных кредитов вырос в Волгоградской области до 21 млдрСмотреть фотографии
07:57
Юные динамовские гандболистки выступят в домашнем полуфинале Всероссийских соревнованийСмотреть фотографии
07:28
Вдовы бойцов СВО смогут получить второе бесплатное профобразованиеСмотреть фотографии
06:50
Была пьяна и сбежала: в Волгоградской области 19-летняя водительница без прав сбила насмерть велосипедисткуСмотреть фотографии
06:36
В Волгограде благоустроитель улицы Титова загадил пойму Мокрой МечеткиСмотреть фотографии
05:59
Делегация ОДКБ передала подарок музею «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
05:43
Волгоград восьмой раз в году стал СталинградомСмотреть фотографии
05:34
Полузащитник «Ротора-2» Дмитрий Локтев стал автором лучшего гола октября во Второй лиге БСмотреть фотографииCмотреть видео
21:44
Госдума утвердила законопроект о повышении МРОТ до 27095 рублейСмотреть фотографии
21:36
Гособвинение просит 28 лет колонии для подрывателя Серебрякова из УрюпинскаСмотреть фотографии
21:04
Волгоградским бизнесменам с 2026 года разрешат не платить страховые взносыСмотреть фотографии
20:52
«Не всё сложилось»: волгоградский рукопашник Михаил Исаенко завоевал бронзу чемпионата мираСмотреть фотографии
20:44
В вымогательстве миллионов в Астрахани обвиняют 72-летнего пенсионераСмотреть фотографии
20:15
В Волгограде после заявления Бастрыкина взялись за проект ремонта моста через ВДСКСмотреть фотографии
20:02
В Михайловке госнаграды погибших участников СВО передали их роднымСмотреть фотографии
19:27
В Волгограде установили временные знаки «Сталинград»Смотреть фотографии
19:03
В Камышине задержали браконьера с двумя застреленными косулямиСмотреть фотографии
18:53
В Волгограде отметили 35-летие со дня создания налоговых органов на торжественной коллегииСмотреть фотографии
17:25
В Волгограде суд оштрафовал топ-менеджера АО «Приволжтрансстрой» ГаврюченковаСмотреть фотографии
17:15
Под Волгоградом водитель «Лады» протаранил фургон дорожников и погибСмотреть фотографии
16:47
Погибшего на СВО Александра Школина похоронили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:34
Клиенты Т2 первыми могут выбрать название сети или эмодзи вместо стандартного имениСмотреть фотографии
16:30
В Волгограде суд предписал выслать повеселившегося в отделе полиции кубинцаСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде отдали под суд 17-летнего радикала за организацию экстремистской ячейкиСмотреть фотографии
 