Волгоград восьмой раз в году стал Сталинградом





Сегодня, 19 ноября, в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом, Волгограду вновь вернули прежнее имя. Накануне, 18 ноября, дорожники поменяли знаки «Волгоград» на «Сталинград» на въездах в город по федеральной трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград», по федеральной трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский» (ул. Неждановой), по федеральной трассе Р-22 «Каспий» (на ул. Исторической) и по региональной трассе Р-221 (ул. Генерала Романенко).

Напомним, переименование города происходит 9 раз в год: 2 февраля (День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве); 23 февраля (День защитника Отечества); 8 мая (День присвоения городу Волгограду почетного звания «Город-герой»); 9 мая (День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов); 22 июня (День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны); 23 августа (День памяти жертв массированной бомбардировки города Сталинграда немецко-фашистской авиацией); 3 сентября (День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны); 19 ноября (День начала разгрома фашистских войск под городом Сталинградом); 9 декабря (День Героев Отечества).



Фото администрации Волгограда



