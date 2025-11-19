Делегация ОДКБ передала подарок музею «Сталинградская битва»

Накануне, 18 ноября, музей-заповедник «Сталинградская битва» посетила делегация Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности с участием представителей Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Киргизской Республики.
Почетные гости возложили цветы к памятнику И. В. Сталину на площади перед зданием музея-панорамы, осмотрели открытую экспозицию военной техники, экспозицию музея «Сталинградская битва» и грандиозное полотно панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом».
От имени Генерального секретаря ОДКБ в музей был передан экземпляр энциклопедии «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.».
Напомним, сегодня, 19 ноября отмечается начало контрнаступления советских войск под Сталинградом, которое привело к разгрому фашистов. Город девятый раз в году переименован в Сталинград.
Фото музея «Сталинградская битва»