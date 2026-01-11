



Курсы доллара и евро в 2026 году могут спуститься ниже отметок 70 и 80 рублей. Об этом 11 января сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт пояснил, что это может случиться из-за низкого уровня доверия россиян к валютам недружественных стран, а также увеличением турпотока среди россиян по своей стране или в дружественные государства.

Также Балынин посоветовал отказаться от хранения средств в иностранной валюте, отметив, что это будет надежнее. Специалист рекомендовал присмотреться в качестве накопления сбережений к более выгодным финансовым инструментам - банковским вкладам.