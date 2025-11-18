Федеральные новости

Минтранс запустит посадку в поезд по биометрии в 2026 году

Федеральные новости 18.11.2025 07:08
В 2026 году Минтранс в пилотном режиме запустит технологии посадки в поезд по биометрическим данным. Об этом 18 ноября сообщили в Минтрансе России. 

- Есть вероятность, что пилотный запуск на ограниченных маршрутах состоится в 2026 году, и после оценки результатов будет масштабирование, - рассказали ТАСС в ведомстве. 

Уточняется, что технология уже проходит тестирование. Для проверки работы системы была сформирована тестовая группа, на которой проводится обкатка сервиса.

Чтобы воспользоваться данной услугой, пассажиру необходимо будет заранее подтвердить свои биометрические данные и дать согласие на их обработку, пояснняется в министерстве.

