Минтранс запустит посадку в поезд по биометрии в 2026 году





В 2026 году Минтранс в пилотном режиме запустит технологии посадки в поезд по биометрическим данным. Об этом 18 ноября сообщили в Минтрансе России.

- Есть вероятность, что пилотный запуск на ограниченных маршрутах состоится в 2026 году, и после оценки результатов будет масштабирование, - рассказали ТАСС в ведомстве.

Уточняется, что технология уже проходит тестирование. Для проверки работы системы была сформирована тестовая группа, на которой проводится обкатка сервиса.

Чтобы воспользоваться данной услугой, пассажиру необходимо будет заранее подтвердить свои биометрические данные и дать согласие на их обработку, пояснняется в министерстве.