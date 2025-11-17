Бастрыкину доложат по делу о сиротских домах под Волгоградом





В центральный аппарат СК РФ будет представлена информация о расследовании уголовного дела по факту нарушения прав граждан в Волгоградской области. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, в медиа было опубликовано обращение к Александру Бастрыкину от детей, оставшихся без попечения родителей, с жалобами на предоставление им некачественного жилья в Петров Вале. Также дети-сироты жаловались на завышенные тарифы на коммунальные услуги и отсутствие инфраструктуры в этом населенном пункте.

По опубликованным материалам следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).



Напомним, в Петров Вале Камышинского района Волгоградской области были построены четыре малоэтажных дома для детей-сирот. Однако жалобы на качество жилья стали поступать еще несколько лет назад, когда сдавались первые дома. В первую же зиму квартиры новоселов затопило.



Дети-сироты неоднократно выкладывали видео с мокрыми стенами и потолками в новых домах, сообщали об отсутствии труб отопления в подъездах, дорожек и подъездов к зданиям. При этом дети-сироты жаловались на то, что чиновники им выдавали ключи, отказывая в осмотре жилья перед подписанием договоров.



