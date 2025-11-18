Волгоградские ветераны СВО смогут вернуться на прежнюю работу





Ветераны СВО из Волгоградской области и других субъектов России получат возможность вернуться на прежнее место работы после завершения службы. Законопроект уже внесен на рассмотрение в пленарном заседании Госдумы.

Теперь работодателей обяжут принимать обратно своих сотрудников в течение трех месяцев после окончания военной службы.

Проект предполагает изменение статьи 179 Трудового кодекса, где закреплено, что при равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе получают инвалиды боевых действий, семейные сотрудники, супруги мобилизованных и иные категории.