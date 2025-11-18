Госдума рассмотрит повышение МРОТ для россиян во втором чтении





Депутаты на пленарном заседании Госдумы рассмотрят 18 ноября во втором чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда с 22 440 до 27 093 рублей в месяц. В случае принятия инициативы оплата труда повысится на 20% с 1 января 2026 года.

Так, МРОТ учитывается при расчете других выплат. К примеру, если бывшие супруги не оформили судебное решение об алиментах или нотариальное соглашение, алименты рассчитывают по минимальным значениям, установленным Семейным кодексом: четверть МРОТ на одного ребенка, треть — на двоих, половина — на троих и более детей.

Кроме того, МРОТ влияет на размер пособий по беременности и родам, а также на ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутра лет.