В Волгоградской области передали Орден мужества родным погибшего Сергея Бахолдина

Общество 17.11.2025 21:38
В Волгоградской области передали награду матери и сыну погибшего на СВО Сергея Бахолдина. Как рассказал в соцсетях глава Кумылженского района Валерий Денисов, уроженец станицы Глазуновской  1985 года рождения погиб 6 октября 2024 года.

Военную службу по контракту он проходил в должности стрелка мотострелкового отделения штурмового отряда. За проявленный героизм при исполнении воинского долга Указом Президента Российской Федерации Бахолдин Сергей представлен к государственной награде – ордену Мужества (посмертно). Память земляка и всех погибших при выполнении долга по защите Отечества собравшиеся почтили минутой молчания.

Фото: глава Кумылженского района t.me

