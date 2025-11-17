В Волгоградской области передали Орден мужества родным погибшего Сергея Бахолдина

В Волгоградской области передали награду матери и сыну погибшего на СВО Сергея Бахолдина. Как рассказал в соцсетях глава Кумылженского района Валерий Денисов, уроженец станицы Глазуновской 1985 года рождения погиб 6 октября 2024 года.
Военную службу по контракту он проходил в должности стрелка мотострелкового отделения штурмового отряда. За проявленный героизм при исполнении воинского долга Указом Президента Российской Федерации Бахолдин Сергей представлен к государственной награде – ордену Мужества (посмертно). Память земляка и всех погибших при выполнении долга по защите Отечества собравшиеся почтили минутой молчания.
Фото: глава Кумылженского района t.me