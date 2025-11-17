Под Волгоградом браконьер убил лося из чужого ружья





50-летний житель Киквидзенского района задержан за незаконную охоту. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, 5 ноября 2025 года в дежурную часть отдела МВД России по Новоаннинскому району поступило сообщение от егеря местного лесничества. Находясь в хуторе Рожновский Новоаннинского района, он услышал звук выстрела из ружья. При осмотре местности егерь обнаружил тушу лося.

Правоохранители вскоре вышли на след подозреваемого. Выяснилось, что мужчина выстрелил в животное, не имея лицензии на охоту и используя чужое ружье. Сумма причинённого ущерба составила 80 тысяч рублей.



Полицейские изъяли незаконно добытое животное, два гладкоствольных охотничьих ружья, три патрона и две использованные гильзы.



По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Браконьер находится под подпиской о невыезде.



