Туманы и дожди задержатся в Волгоградской области









В Волгограде и области задержится пасмурная погода и дожди. Как рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС, при этом в регионе ожидается повышение температуры воздуха.





- Утром 18 ноября ожидается в отдельных районах туман. Ветер южный, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит +9...+14º, местами до +17º, - сообщают синоптики. - 19 ноября в регион придут небольшие и умеренные осадки, местами туман. Температура воздуха в этот день составит +10...+15º.





20 ноября также волгоградцев будут ожидать небольшие и умеренные дожди, а также туман. Температура воздуха составит +10...+15º.