Несчастливое число? В Волжском сорвали сроки ремонта еще одной школы

В Волжском Волгоградской области вот уже третий год не функционирует школа № 13, расположенная на улице Карла Маркса, 36, которую закрыли на капремонт еще в августе 2023 года. Однако до сих пор работы в учреждении образования не закончены.

- Ремонт в школе до сих пор идет, но ни конца, ни края нет. Обещаниями кормят с мая, - рассказала Надежда, одна из мам учеников школы №13. – Дети должны были новый учебный год начать в своей родной школе, но сроки ежемесячно переносятся. Недавно назначили еще один «крайний» срок – декабрь 2025 года. Но в эти обещания уже никто не верит.

По словам волжанки и других родителей, часть детей после закрытия школы была переведена в другие образовательные учреждения, в частности, в школу №5. Однако ее тоже собираются ремонтировать с января 2026 года.

- А куда тогда отправят наших детей, если ремонт школы не закончат и в декабре? – задаются вопросом родители. – Самое ужасное, что может случиться, если школьников переведут на дистант. Это, конечно, будет не учеба. Наши дети и так, как беспризорники, уже больше двух лет скитаются по чужим школам.

Между тем, известно, что школа №13 ремонтируется в соответствии с государственной программой «Модернизация систем образования» в рамках проекта «Развитие образования». Периодически руководство школы отчитывалось о ходе ремонта. Посещали школу и волжские депутаты в рамках партийного контроля, однако до сих пор работы здесь ведутся. Недавно стало известно о выделении дополнительного финансирования на реконструкцию столовой образовательного учреждения. Работы предполагали замену кирпичных перегородок, а также инженерных систем - водоснабжения, канализации, электроснабжения, освещения.

Срок выполнения допработ установили до 15 октября 2025 года. Цена контракта составила 3,5 миллиона рублей.





Но вот уже миновал октябрь, да и ноябрь перевалил за вторую половину, но школа все ремонтируется. Редакция ИА «Высота 102» поинтересовалась в администрации Волжского, с чем связан затянувшийся ремонт, и когда же, наконец, обновленная школа откроет двери для учеников.

- В связи с отставанием от графика производства работ со стороны подрядной организации ремонтные работы в СШ № 13 до настоящего времени не завершены. Мероприятия по капитальному ремонту продолжаются. Вопрос организации дистанционного обучения школьников СШ № 13 в настоящее время не рассматривается. Ремонт здания школы планируется завершить до 20.12.2025. Данный вопрос находится на особом контроле администрации города и управления образования, - пояснили в мэрии.

Напомним, еще один школьный долгострой уже обернулся уголовным делом. В октябре стало известно об аресте руководителя фирмы Кирилла Шорохова. Его компания также с 2023 года не могла закончить ремонт школы №32. По данным правоохранительных органов, в декабре 2023 года между школой и ООО «Азимут» был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту и оснащению здания школы. Однако в нарушение условий договора подрядчиком работы в установленный срок не выполнены, а строительная готовность объекта составляла всего 20%. В результате заказчик в одностороннем порядке был вынужден расторгнуть договор. При этом полученные в рамках контракта бюджетные средства в сумме 52,7 млн. рублей были переведены генеральным директором фирмы-подрядчика на личные банковские счета и использованы на свои нужды. В настоящее время ремонт школы ведет другой подрядчик.



Фото V102.RU

