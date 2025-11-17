Расследования

Несчастливое число? В Волжском сорвали сроки ремонта еще одной школы

Расследования 17.11.2025 20:18
0
17.11.2025 20:18


В Волжском Волгоградской области вот уже третий год не функционирует школа № 13, расположенная на улице Карла Маркса, 36, которую закрыли на капремонт еще в августе 2023 года. Однако до сих пор работы в учреждении образования не закончены. 

- Ремонт в школе до сих пор идет, но ни конца, ни края нет. Обещаниями кормят с мая, - рассказала Надежда, одна из мам учеников школы №13. – Дети должны были новый учебный год начать в своей родной школе, но сроки ежемесячно переносятся. Недавно назначили еще один «крайний» срок – декабрь 2025 года. Но в эти обещания уже никто не верит. 

По словам волжанки и других родителей, часть детей после закрытия школы была переведена в другие образовательные учреждения, в частности, в школу №5. Однако ее тоже собираются ремонтировать с января 2026 года. 

- А куда тогда отправят наших детей, если ремонт школы не закончат и в декабре? – задаются вопросом родители. – Самое ужасное, что может случиться, если школьников переведут на дистант. Это, конечно, будет не учеба. Наши дети и так, как беспризорники, уже больше двух лет скитаются по чужим школам. 

Между тем, известно, что школа №13 ремонтируется в соответствии с государственной программой «Модернизация систем образования» в рамках проекта «Развитие образования». Периодически руководство школы отчитывалось о ходе ремонта. Посещали школу и волжские депутаты в рамках партийного контроля, однако до сих пор работы здесь ведутся. Недавно стало известно о выделении дополнительного финансирования на реконструкцию столовой образовательного учреждения. Работы предполагали замену кирпичных перегородок, а также инженерных систем  - водоснабжения, канализации, электроснабжения, освещения.

Срок выполнения допработ установили до 15 октября 2025 года. Цена контракта составила 3,5 миллиона рублей.


Но вот уже миновал октябрь, да и ноябрь перевалил за вторую половину, но школа все ремонтируется. Редакция ИА «Высота 102» поинтересовалась в администрации Волжского, с чем связан затянувшийся ремонт,  и когда же, наконец, обновленная школа откроет двери для учеников. 

- В связи с отставанием от графика производства работ со стороны подрядной организации ремонтные работы в СШ № 13 до настоящего времени не завершены. Мероприятия по капитальному ремонту продолжаются. Вопрос организации дистанционного обучения школьников СШ № 13 в настоящее время не рассматривается. Ремонт здания школы планируется завершить до 20.12.2025. Данный вопрос находится на особом контроле администрации города и управления образования, - пояснили в мэрии.

Напомним, еще один школьный долгострой уже обернулся уголовным делом. В октябре стало известно об аресте руководителя фирмы Кирилла Шорохова. Его компания  также с 2023 года не могла закончить ремонт школы №32. По данным правоохранительных органов, в декабре 2023 года между школой и ООО «Азимут» был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту и оснащению здания школы. Однако в  нарушение условий договора подрядчиком работы в установленный срок не выполнены, а строительная готовность объекта составляла всего  20%. В результате заказчик в одностороннем порядке был вынужден расторгнуть договор. При этом полученные в рамках контракта бюджетные средства в сумме 52,7 млн. рублей были переведены генеральным директором фирмы-подрядчика на личные банковские счета и использованы на свои нужды. В настоящее время ремонт школы ведет другой подрядчик.

Фото V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
17.11.2025 20:18
Расследования 17.11.2025 20:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.11.2025 18:04
Расследования 17.11.2025 18:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.11.2025 15:22
Расследования 17.11.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.11.2025 11:03
Расследования 17.11.2025 11:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.11.2025 10:46
Расследования 17.11.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.11.2025 08:18
Расследования 17.11.2025 08:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.11.2025 07:39
Расследования 17.11.2025 07:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.11.2025 19:30
Расследования 15.11.2025 19:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.11.2025 16:14
Расследования 15.11.2025 16:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.11.2025 10:08
Расследования 15.11.2025 10:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2025 19:43
Расследования 14.11.2025 19:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2025 17:34
Расследования 14.11.2025 17:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2025 13:06
Расследования 14.11.2025 13:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.11.2025 13:46
Расследования 13.11.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.11.2025 11:07
Расследования 13.11.2025 11:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:04
Состоялся предпоследний этап чемпионата Волгоградской области по боулингуСмотреть фотографии
20:18
Несчастливое число? В Волжском сорвали сроки ремонта еще одной школыСмотреть фотографии
19:58
«Волжаночка-ГРАСС» отпраздновала первую победу в чемпионатеСмотреть фотографии
19:41
Новым главврачом Октябрьской ЦРБ Волгоградской области стал Андрей КабановСмотреть фотографии
19:26
Под Волгоградом браконьер убил лося из чужого ружьяСмотреть фотографии
18:45
Миллион рублей за коррупцию взыскали с двух волгоградских организацийСмотреть фотографии
18:04
Полиция установила участников массовой драки с курсантами в КамышинеСмотреть фотографии
17:31
Природный парк «Нижнехоперский» взяли под охрануСмотреть фотографии
16:50
Ветеран волгоградского телевидения Людмила Гаврилюк скончалась на 88-м годуСмотреть фотографии
16:42
В Волгограде прошел педагогический форум «Школа будущего»Смотреть фотографии
16:17
Победное падение? Проект моста на Сарпинский в Волгограде подешевел почти на 200 миллионовСмотреть фотографии
16:03
Волгоградский суд лишил отца погибшего воина СВО пособияСмотреть фотографии
15:49
В Волгограде простятся с известным тренером по водному поло Александром СвиридовымСмотреть фотографии
15:22
Под Волгоградом лодочника осудят за пьяные покатушки и гибель пассажира на ДонуСмотреть фотографии
13:43
Волгоградцы построили себе почти 600 тысяч кв.м жильяСмотреть фотографии
13:15
В Камышине почтили подвиг ушедших на фронт 2200 комсомольцев-добровольцевСмотреть фотографии
12:55
Под Волгоградом осудили изуродовавшего лицо подруги ухажераСмотреть фотографии
12:42
В аграрном университете открыли Конгресс-холл «Сады Придонья»Смотреть фотографии
12:41
Волгоградская область попала в первую двадцатку рейтинга ЗОЖСмотреть фотографии
11:45
Волгоградская область успешно завершила осеннюю посевную кампаниюСмотреть фотографии
11:19
Волгоградское УФАС выдало «черную метку» фирме из Курска за срыв капремонта 381 домаСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде опровергли украинские фейки о попавшей в дом ракете ПВОСмотреть фотографии
10:46
Появилось видео смертельного ДТП с горящими автомобилями под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:21
Тело мужчины нашли в сгоревшем сторожевом вагончике под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:16
«Родился в рубашке»: в Волгоградской области в жуткой аварии погибли двое, один чудом выжилСмотреть фотографии
10:00
Следком займётся преступлениями ВСУ против мирных жителей двух районов ВолгоградаСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде экологи облкомприроды ищут источник жуткой химической вониСмотреть фотографии
09:37
«Красный октябрь» презентовал новые векторы развития на «Металл-Экспо'2025»Смотреть фотографии
09:00
Магнитная буря ударила по волгоградцам 17 ноябряСмотреть фотографии
08:18
33-летнего волгоградца задержали за рассылку детской порнографииСмотреть фотографииCмотреть видео
 