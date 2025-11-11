Охотник случайно застрелил приятеля в лесу в Волгоградской области

В Волгоградской области от шальной пули на охоте погиб 48-летний местный житель. Как сообщили в СУ СКР по региону, несчастный случай, который привел к трагическому финалу, произошел 8 ноября в лесном массиве в Урюпинском районе.

- Во время перерыва один из участников, снимая с плеча охотничье ружье, не поставленное на предохранитель, по неосторожности нажал на спусковой механизм. Произошёл выстрел, пуля попала в находившегося позади мужчину, - сообщили V102.RU в следственном органе.

Пострадавшего передали врачам скорой помощи, но по дороге в больницу он скончался.

В ГУ МВД России по региону уточнили, что мужчины охотились в лесном массиве на пушного зверя. Все разрешительные документы у них были. Роковой выстрел из ружья ТОЗ сделал 39-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обстоятельства произошедшего устанавливаются в ходе расследования. Назначен ряд экспертиз.

Отметим, что аналогичный случай произошел и в Астраханской области. Как передает Арбуз, там охотник также, целясь в зверя, выстрелил в человека – пострадавший скончался на месте происшествия.

