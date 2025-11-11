Происшествия

Охотник случайно застрелил приятеля в лесу в Волгоградской области

Происшествия 11.11.2025 14:44
0
11.11.2025 14:44


В Волгоградской области от шальной пули на охоте погиб 48-летний местный житель. Как сообщили в СУ СКР по региону, несчастный случай, который привел к трагическому финалу, произошел 8 ноября в лесном массиве в Урюпинском районе. 

- Во время перерыва один из участников, снимая с плеча охотничье ружье, не поставленное на предохранитель, по неосторожности нажал на спусковой механизм. Произошёл выстрел, пуля попала в находившегося позади мужчину, - сообщили V102.RU в следственном органе.

Пострадавшего передали врачам скорой помощи, но по дороге в больницу он скончался. 

В ГУ МВД России по региону уточнили, что мужчины охотились в лесном массиве на пушного зверя. Все разрешительные документы у них были. Роковой выстрел из ружья ТОЗ сделал 39-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обстоятельства произошедшего устанавливаются в ходе расследования. Назначен ряд экспертиз. 

Отметим, что аналогичный случай произошел и в Астраханской области. Как передает Арбуз, там охотник также, целясь в зверя, выстрелил в человека – пострадавший скончался на месте происшествия. 

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
11.11.2025 15:47
Происшествия 11.11.2025 15:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.11.2025 14:44
Происшествия 11.11.2025 14:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.11.2025 12:42
Происшествия 11.11.2025 12:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.11.2025 09:57
Происшествия 11.11.2025 09:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.11.2025 06:32
Происшествия 11.11.2025 06:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.11.2025 12:43
Происшествия 10.11.2025 12:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.11.2025 12:14
Происшествия 10.11.2025 12:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.11.2025 10:10
Происшествия 10.11.2025 10:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.11.2025 01:14
Происшествия 10.11.2025 01:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2025 19:41
Происшествия 09.11.2025 19:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2025 11:56
Происшествия 09.11.2025 11:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2025 10:28
Происшествия 09.11.2025 10:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2025 08:00
Происшествия 09.11.2025 08:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2025 15:28
Происшествия 08.11.2025 15:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2025 12:47
Происшествия 08.11.2025 12:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:34
В Волгограде школа № 19 выплатит 170 тыс. рублей за увечья учениковСмотреть фотографии
17:13
Родителей подростка накажут за распыление перцового баллончика в школе ВолгоградаСмотреть фотографии
16:52
От Быково до Палласовки: лучшие семьи региона встретились в финале конкурса «Кухня без границ»Смотреть фотографии
16:19
В Волгограде на острове Голодном завершился ремонт канализационного коллектораСмотреть фотографии
16:16
Рецидивистку Калиточку осудили в Волгограде по трем статьямСмотреть фотографии
15:47
Горящий цыганский дом под Волгоградом попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Андрей Бочаров поздравил митрополита Германа с 88-летиемСмотреть фотографии
15:12
Бастрыкин откликнулся на беды тонущего в кипятке аварийного дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:04
Волгоградцев предупредили об усилении магнитной бури до уровня G4Смотреть фотографии
14:44
Охотник случайно застрелил приятеля в лесу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:34
Останки офицеров Вермахта обнаружила ФСБ в волгоградском офисе Народного союза ГерманииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
Дома престарелых в Волгоградской области с 1 января переименуютСмотреть фотографии
13:19
Экс-чиновница мэрии Волгограда Елисеева снова обжаловала продление под стражейСмотреть фотографии
13:16
Волгоградцы остались без связи из-за сбоя работы операторов 11 ноябряСмотреть фотографии
13:14
Новый год без долгов: волгоградцам аннулируют накопленные пени за ЖКУСмотреть фотографии
13:07
Миронов предложил Мишустину удвоить фиксированную часть пенсий россиянСмотреть фотографии
12:53
Интрига до конца, травмы и красная карточка: «Динамо-Синара» в захватывающем волжском дерби сыграло вничью с «Ладой»Смотреть фотографии
12:46
28 волгоградцев оштрафовали за парковку на берегу ВолгиСмотреть фотографии
12:42
В Волжском прокуратура займётся лихачом без прав, задавившим подросткаСмотреть фотографии
11:23
Поселок под Волгоградом лишили прибранного к рукам участка лесаСмотреть фотографии
11:18
Волгоград вошел в топ-10 городов для отдыха в ноябреСмотреть фотографии
11:00
«Очередь, как в СССР»: осаждающую почту толпу сняли на видео под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:32
В Волгограде до семи лет тюрьмы грозит отцу, годами избивавшему детейСмотреть фотографии
10:14
Во время ночной атаки были повреждены несколько МКД в СаратовеСмотреть фотографии
09:32
В Волгоградской области коммунальщики схлопотали штрафов на 40 млн рублейСмотреть фотографии
09:01
Токарей с зарплатой в 200 тысяч не хватает в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:30
Жителям Котово и двух сел возвращают водуСмотреть фотографии
08:10
Металлодетекторы и новые камеры установят в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
08:00
Волгоградцев ждет самая короткая рабочая зима за 20 летСмотреть фотографии
07:43
Второй раз за сутки в Волгоградской области объявлена воздушная опасностьСмотреть фотографии
 