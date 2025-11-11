Крупный пожар произошел на рынке в Волгодонске





В Волгодонске Ростовской области в ночь на 11 ноября произошел крупный пожар на рынке «Авангард», сообщает Привет-Ростов. О возгорании сигнал в экстренные службы поступил около полуночи.

Справиться с пожаром на рынке Волгодонска удалось, благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС – пожарные расчеты прибыли на место вскоре после поступившего сообщения.

– В настоящее время пожар локализован и потушен, – передает ростовское СМИ. – В связи с происшествием начато расследование, целью которого является установление причин возгорания.