Происшествия

«Был слышен хлопок»: на севере Волгограда пострадал в пожаре житель дома

Происшествия 10.11.2025 01:14
0
10.11.2025 01:14


В Краснооктябрьском районе Волгограда произошел пожар в одной из квартир в жилом доме. Как рассказали местные жители, ЧП произошло в многоквартирном доме №118 по улице Еременко. 



Как рассказали информагентству жители соседнего дома, в квартире на четвертом этаже третьего подъезда прозвучал сильный хлопок, после чего произошло возгорание. На место оперативно прибыли газовая служба, сотрудники МЧС и медики. Жители подъезда были эвакуированы на улицу.

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 23:21. 

- В одной из квартир происходило горение домашних вещей на площади 5 кв. м. Пожарные-подразделения 2-й пожарной-спасательной части полностью ликвидировали пожар в 23:38. При возгорании пострадал мужчина, который был госпитализирован, - уточнили в пресс-службе ведомства. 

Причина пожара устанавливается.

Видео: София Малиновская 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
10.11.2025 01:14
Происшествия 10.11.2025 01:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2025 19:41
Происшествия 09.11.2025 19:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2025 11:56
Происшествия 09.11.2025 11:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2025 10:28
Происшествия 09.11.2025 10:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2025 08:00
Происшествия 09.11.2025 08:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2025 15:28
Происшествия 08.11.2025 15:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2025 12:47
Происшествия 08.11.2025 12:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2025 11:13
Происшествия 08.11.2025 11:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2025 09:11
Происшествия 08.11.2025 09:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2025 08:11
Происшествия 08.11.2025 08:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2025 07:36
Происшествия 08.11.2025 07:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2025 07:29
Происшествия 08.11.2025 07:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2025 05:40
Происшествия 08.11.2025 05:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.11.2025 17:29
Происшествия 07.11.2025 17:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.11.2025 14:24
Происшествия 07.11.2025 14:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

01:22
Беспилотная опасность объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
01:14
«Был слышен хлопок»: на севере Волгограда пострадал в пожаре житель домаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:56
«Бал хризантем» в Волжском проходит с аншлагомСмотреть фотографии
21:30
Владимир Путин позвонил Александре Пахмутовой в день ее рожденияСмотреть фотографии
20:24
Как строили главный символ Волгограда – Мамаев курганСмотреть фотографии
19:41
Второго утопленника нашли водолазы в Волге на НабережнойСмотреть фотографии
18:47
Андрей Бочаров вручил цветы имениннице Александре ПахмутовойСмотреть фотографии
18:32
«Казалось, что шансов почти нет»: волгоградцы вернули к жизни страдающего от онкологии жеребцаСмотреть фотографии
18:02
«Ротор» победил «Шинник» на «Волгоград Арене» - 3:0Смотреть фотографии
17:39
Поезд Деда Мороза не приедет в ВолгоградСмотреть фотографии
17:27
14048 болельщиков насчитали на матче «Ротора» и «Шинника»Смотреть фотографии
16:39
От повышения давления до кровотечений: врач рассказала об опасности неконтролируемого приема назальных капельСмотреть фотографии
16:11
Матч «Ротора» и «Шинника» стартовал на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
16:05
«Мальчишек надо вырастить»: на «Волгоград Арене» наградили команду «Ротор-Сталинград»Смотреть фотографии
14:19
«Такого уже не повторить»: дочь знаменитого художника - о прошлом и настоящем мозаик на Центральном рынкеСмотреть фотографии
14:10
В Казачьем театре Волгограда зарегистрировали первый бракСмотреть фотографии
13:25
1,77 млн туристов посетили Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:56
Гандболисты «Каустика» в Волгограде проиграли «Динамо-Сунгулю» Смотреть фотографии
12:05
За кулисами: как готовится стадион «Волгоград Арена» к футбольному матчуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Полиция ищет участников массовой драки в ночном клубе КамышинаСмотреть фотографии
11:04
В Волгоградской области простятся с бойцом СВО Игорем ТерещенкоСмотреть фотографии
10:28
Под Волгоградом вспыхнула огромная свалкаСмотреть фотографии
10:07
Знаменитая сталинградка Александра Пахмутова отмечает 96-летиеСмотреть фотографии
08:58
Экзотика или новая классика? Волгоградские витрины утонули в мандаринах размером с наперстокСмотреть фотографии
08:44
Волгоградская школьница стала миллионершейСмотреть фотографии
08:00
Под Волгоградом утонул 45-летний рыбакСмотреть фотографии
07:34
Ночь без беспилотной опасности выдалась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:11
Вторая декада ноября начнется в Волгограде с аномального теплаСмотреть фотографии
06:10
Автограф от легенды, кикер и кибер-зона: что будет перед матчем «Ротора» и «Шинника»Смотреть фотографии
21:37
Волгоградские дзюдоисты завоевали «серебро» малого финала Континентальной лиги: смотрим яркие кадры турнираСмотреть фотографии
 