«Был слышен хлопок»: на севере Волгограда пострадал в пожаре житель дома





В Краснооктябрьском районе Волгограда произошел пожар в одной из квартир в жилом доме. Как рассказали местные жители, ЧП произошло в многоквартирном доме №118 по улице Еременко.





Как рассказали информагентству жители соседнего дома, в квартире на четвертом этаже третьего подъезда прозвучал сильный хлопок, после чего произошло возгорание. На место оперативно прибыли газовая служба, сотрудники МЧС и медики. Жители подъезда были эвакуированы на улицу.

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 23:21.

- В одной из квартир происходило горение домашних вещей на площади 5 кв. м. Пожарные-подразделения 2-й пожарной-спасательной части полностью ликвидировали пожар в 23:38. При возгорании пострадал мужчина, который был госпитализирован, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Причина пожара устанавливается.

Видео: София Малиновская