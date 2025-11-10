Аэропорт Волгограда на три часа закрыли из-за воздушной угрозы





В Международном аэропорту «Сталинград» из-за воздушной угрозы в ночь на 10 ноября были введены ограничения на приём и выпуск самолетов.

О закрытии воздушной гавани Росавиация объявила в 02.28 мск. В федеральном агентстве напомнили, что ограничения вводятся для безопасности пассажиров. Об открытии аэропорта было объявлено в 6 утра.

Согласно данным справочной аэропорта, на текущий момент все рейсы, запланированные на утро 10 ноября, будут выполнены согласно расписанию.

Как ранее сообщалось, в Волгоградской области ночью была объявлена воздушная опасность.