В Волгограде двое жильцов аварийного дома получили тяжелые травмы

Общество 10.11.2025 06:41
Двое жильцов аварийного дома в Кировском районе Волгограда уже покалечились на опасном входе в подъезд, но управляющая компания никак не может решить эту проблему. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, проживающие в доме №29 по ул. Воронкова, квартиры которого ранее неоднократно затапливало кипятком из-за прохудившегося трубопровода, перед подъездом в доме проходят открытые трубы, прикрытые дощечками. Пожилые люди, которые здесь проживают, неоднократно уже падали на этом месте. А две женщины получили тяжелые переломы.

- Лариса из 3-й квартиры ломала здесь ключицу и плечевой сустав. После этого ее забрали к себе родственники, чтобы она окончательно здесь не убилась. А на Масленицу в этом году Татьяна из 2-й квартиры пошла к внукам блинов отнести, и здесь же рухнула. У нее был перелом шейки бедра. А ей уже за 70. И Ларисе, и Татьяне делали платные операции. А Татьяна в первый же день после выписки еще упала дома из-за неровных полов, которые у нас ходуном ходят. И получила еще тройной перелом запястья, - поделились жильцы.


По словам волгоградцев, представители новой управляющей компании «Волжский край», которая сменила старую «Развитие Дом Строй», уже давно обещали жильцам привести вход в подъезд в надлежащее состояние.

- Около двух недель назад нас обнадежили, что вот-вот получат цемент и все нам сделают. Но обещания остались обещаниями, - констатируют люди.

При этом ускорения управляющей компании не придало даже то обстоятельство, что дом №29 по ул. Воронкова попал в поле зрения главы СК Александра Бастрыкина. В аварийной двухэтажке  четыре раза за последние полтора года прорывало  трубу с кипятком на чердаке, в результате горячая вода затопила две квартиры. После третьего потопа следователи СУ СК по Волгоградской области по поручению Александра Бастрыкина начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Во время этой проверки произошел новый потоп. Чтобы заставить бывшую УК «Развитие Дом Строй» отремонтировать трубы, пришлось вмешиваться руководству департамента ЖКХ и ТЭК Волгограда. Однако с приходом новой УК ситуация с обслуживанием дома мало изменилась.

Корреспондент ИА «Высота 102» пытался выяснить в УК «Волжский край», почему до сих пор не отремонтирован опасный вход в дом, однако дозвониться до коммунальщиков не удалось. Редакционный запрос отправлен на электронную почту управляющей компании.

Фото читателей V102.RU

