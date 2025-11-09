Владимир Путин позвонил Александре Пахмутовой в день ее рождения









Президент России Владимир Путин сегодня, 9 ноября, поздравил знаменитую сталинградку Александру Пахмутову с днем ее рождения. Это произошло прямо на концерте «Музыка нашей любви!», который проходит в Государственном Кремлевском Дворце в Москве.

Звонок президента застал известного на всю страну композитора врасплох.



- Спасибо, это же Путин звонил. Сейчас ведь говорил наш президент. Вот приветствие вам, мы вас любим, вы делаете все так, как нужно. Здоровья, радости и счастья вам. Спасибо вам за добрые слова, - Александра Пахмутова сначала растерялась, а затем взяла себя в руки и поблагодарила президента за поздравление.



Ролик с этим эпизодом опубликовал в своем телеграм-канале журналист кремлевского пула Павел Зарубин.



Ранее, напомним, сообщалось, что Александре Николаевне Пахмутовой исполнилось сегодня 96 лет. С днем рождения ее поздравил также перед концертом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.



Скриншот видео Зарубин t.me

