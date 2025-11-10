Воздушная опасность снята в Волгограде и области





В Волгоградской области утром 10 ноября объявили об отмене воздушной опасности. Сообщения с уведомлением об этом поступили на мобильные устройства волгоградцев около 06.30 – вскоре после отмены плана «Ковер».

Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области пять часов – с 01.00 до 06.30. Аэропорт «Сталинград», сообщало ИА «Высота 102», не работал три часа.

Отметим, что ограничения в воздушной гавани не повлияли на расписание рейсов. На текущий момент задерживается лишь один рейс «Аэрофлота», прилет которого запланирован на 09.35.