«Бал хризантем» в Волжском проходит с аншлагом

09.11.2025 21:56
Обожаемый волгоградцами и туристами «Бал хризантем», который открылся накануне в теплицах волгоградского ботанического сада в Волжском, и на этот раз проходит с аншлагом. Этой осенью здесь представлены более 100 сортов индийской хризантемы и около 40 сортов хризантемы мультифлора.


Каждый год организаторы выставки прекрасных осенних цветов придумывают для гостей что-то новенькое и демонстрируют оригинальные  экземпляры. И на этот раз гостей поразило разнообразие хризантем – розовых, белых, красных, желтых и даже зеленых, с крошечными и огромными цветами, «кучерявых» и с острыми «иглами», карликового и двухметрового роста. Многие приезжают сюда, чтобы сделать незабываемые фото среди неповторимой красоты.


«Бал хризантем» можно посетить до 16 ноября включительно.


Организаторы ждут нового рекорда посещаемости оранжереи. В прошлом году на выставке  цветов в Волжском в ноябре побывали около 16 тысяч человек.

