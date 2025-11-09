«Бал хризантем» в Волжском проходит с аншлагом

Обожаемый волгоградцами и туристами «Бал хризантем», который открылся накануне в теплицах волгоградского ботанического сада в Волжском, и на этот раз проходит с аншлагом. Этой осенью здесь представлены более 100 сортов индийской хризантемы и около 40 сортов хризантемы мультифлора.
Каждый год организаторы выставки прекрасных осенних цветов придумывают для гостей что-то новенькое и демонстрируют оригинальные экземпляры. И на этот раз гостей поразило разнообразие хризантем – розовых, белых, красных, желтых и даже зеленых, с крошечными и огромными цветами, «кучерявых» и с острыми «иглами», карликового и двухметрового роста. Многие приезжают сюда, чтобы сделать незабываемые фото среди неповторимой красоты.
«Бал хризантем» можно посетить до 16 ноября включительно.
Организаторы ждут нового рекорда посещаемости оранжереи. В прошлом году на выставке цветов в Волжском в ноябре побывали около 16 тысяч человек.
Фото облкомприроды t.me (архив)