В Волгограде назначили 2 «спортивные» электрички 9 ноября

Общество 07.11.2025 08:12
Для болельщиков «Ротора» назначены две дополнительные электрички в день проведения матча с «Шинником». По информации Приволжской железной дороги, после окончания игры электропоезда доставят пассажиров на юг Волгограда и в Волжский.

Так, одна электричка  №6339 Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправится  со ст. Краснооктябрьская в 18:59, с нижней платформы Мамаева кургана – в 19:06, а прибудет  на ст. Шпалопропитка в 20:12 ч.

Вторая электричка №6437/6438 Волгоград-1 – Волжский  отправится  ст. Волгоград-1 в 18:34, с верхней платформы Мамаева кургана – в 18:40, а прибудет на конечную  в 19:18.


