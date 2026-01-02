4 московских авиарейса задержаны в аэропорту Сталинград





В волгоградском аэропорту сегодня, 2 января, наблюдаются задержки четырех авиарейсов сообщением с Москвой. Согласно данным электронного табло, на час сместилось время прилета самолета авиакомпании «Победа» из Шереметьево – с 16-30 ч. до 17-35 ч. На столько же задерживается прибытие воздушного судна из этого же аэропорта той же авиакомпании – с 20-35 ч. на 21-35 ч.

Соответственно, скорректировано время вылета двух самолетов в Москву из аэропорта Сталинград – оно перенесено с 17-00 ч. на 17-40 ч. и с 21-05 ч. на 22-05 ч.

Напомним, накануне, 1 января, были введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала «ковёр».



