Волгоградским водителям напомнили об отмене автопродления прав

С 1 января жители Волгоградской области, как и другие россияне, не смогут продлить автоматически водительские права, срок действия которых истекает в начале 2026 года. Волгоградские водители больше не смогут рассчитывать на такое послабление. Напомним, что автоматическое продление водительских удостоверений действовало в России с 2022 года. С 1 апреля 2025 года МВД уже объявило о возврате к стандартной процедуре замены водительских удостоверений.