Густой туман осложнил обстановку на трассах в Волгоградской области

Госавтоинспекция предупредила водителей о густом тумане на дорогах Волгоградской области, который сегодня, 8 января, наблюдается в регионе. Туман не только снижает обзор, но и может обманывать зрение, искажая восприятие скорости других машин и расстояния до объектов. К тому же из-за перепадов температуры на дорогах может образоваться гололедица. Водителей просят не забывать включать на трассе фары и противотуманные фонари.

