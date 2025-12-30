



В Госдуме РФ не исключили, что в регионах России в новогодние праздники могут ограничить мобильный интернет. Об этом заявил накануне, 29 декабря, зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Причиной могут стать атаки БПЛА по объектам инфраструктуры, в том числе связи.

- Поэтому отключение интернета (может происходить) в любой день, не имеет значения, новогодняя ночь или нет. Любой день, любая ночь – до тех пор, пока наша армия не завершит победой специальную военную операцию, - прокомментировал он ТАСС.

- Именно мобильный интернет — да, могут отключать для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, чтобы они смогли спокойно выходить на улицы, праздновать Новый год или другие праздники, — добавил депутат.

При этом он заверил, что ограничения не коснутся проводного интернета. По его словам, россияне, желающие отправить поздравления или позвонить по видеозвонку, находясь дома, смогут сделать это без проблем.

Между тем, напомним, в Волгограде проблемы с мобильным интернетом наблюдаются уже не один месяц. При этом с некоторых районах города, например, в Ворошиловском он работает без проблем.