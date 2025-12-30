12 лет назад в Волгограде террорист взорвал троллейбус





Сегодня, 30 декабря, у волгоградцев – траурная дата. 12 лет назад террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в троллейбусе №15а. Это произошло в районе остановки «Качинское училище» в 8 часов 36 минут, в час пик, когда троллейбус был полным – люди ехали на работу, везли детей в детсады и школы. В результате теракта погибли 16 человек. Ранения получили более 30 человек.