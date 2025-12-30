180 тыс. волгоградцев не смогут отдохнуть за границей из-за долгов

В Волгоградской области лишены возможности провести новогодние каникулы за границей 180 тысяч жителей. В отношении такого количества исполнительных производств на сегодняшний день действуют запреты о временном ограничении на выезд за пределы страны, сообщили в ГУ ФССП России по региону.

Такие меры, напомним, могут вводиться по решению суда уже при наличии долга в размере 30 тысяч рублей. Если речь идет о выплате алиментов или возмещении морального вреда, причиненного преступлением, то порог для вынесения запрета ниже и составляет 10 тысяч рублей. При сумме долга свыше 10 тысяч рублей ограничения вводятся, если со дня окончания срока для добровольного исполнения прошло два месяца, а сумма не оплачена.

Приставы рекомендуют проверять наличие задолженности при выезде за границу. Это можно сделать с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте Главного управления ФССП и на портале Госуслуг в разделе «Штрафы. Налоги». Получить информацию поможет и робот Макс. Надо ввести в поле поиска слово «Ограничение», а затем выбрать опции: «От пристава» и «Узнать об ограничении на выезд».





