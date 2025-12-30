Общество

Цену недостающих пенсионных баллов в 2026 году назвали волгоградцам

Общество 30.12.2025 07:12
30.12.2025 07:12


Жители Волгоградской области, как и других регионов России, могут купить недостающие для назначения страховой пенсии пенсионные баллы. Стоимость одного такого балла в 2026 году составит 65,6 тысячи рублей. Об этом, как передает ТАСС, сообщила член профильного комитета Госдумы Екатерина Стенякина.

Депутат напомнила, что для назначения страховой пенсии необходим стаж от 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов, которые копятся у работающих граждан ежегодно. Примерно в год удается накопить до 10 баллов. Но если их не хватает для назначения пенсии, то этот вопрос можно решить за деньги.

Для этого нужно обратиться в Соцфонд РФ с соответствующим заявлением и докупить баллы. Максимально можно приобрести 8,7 пенсионных балла.

Отметим, что в 2025 году стоимость одного пенсионного балла составляет 60,4 тысяч рублей.


