Гидрометцентр предсказал волгоградцам снежный январь

Сотрудники Гидрометцентра России рассчитали аномалии температуры воздуха и количества осадков в январе 2026 года. В Волгограде, судя по опубликованному исследованию, первый месяц нового года будет снежным.

- Месячное количество осадков предполагается на большей части территории больше нормы; на севере Северо-Западного федерального округа, в Южном федеральном округе, в Северо-Кавказском федеральном округе, в Херсонской области и Запорожской области – около среднего многолетнего количества, - говорится в материалах.

Так, в Волгоградской области в январе температура ожидается больше нормы на 1 градус. Также больше нормы ожидается и количество осадков.





По данным Волгоградского ЦГМС, до Нового года в Волгограде и области будет идти снег. В областном центре дневная температура ожидается до -4º, а по области до -6º.

Карта осадков Гидрометцентра РФ

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!