Самозанятым таксистам разрешат ездить на старых авто до 2033 года





Самозанятым водителям могут разрешить до 1 января 2033 работать на машинах, не соответствующих критериям локализации. Такой законопроект был внесен в Госдуму 30 октября, передает «Парламентская газета».

С 1 сентября 2023 года самозанятые могут легально работать по партнерским договорам и получать заказы от агрегатора или службы такси. Однако уже с 1 января 2026 года в силу вступит закон о локализации, предполагающий включение в регионах автомобилей, произведенных в России. Минпромторг представил предварительный перечень, в который вошли 22 марки шести автоконцернов.

Закон о локализации касается как профессиональных водителей, нанятых на работу таксопарками, так и самозанятых. Однако группа депутатов предложила законопроект, который разрешит самозанятым водителям использовать авто, не соответствующее критериям локализации, до 1 января 2033 года. Как следует и законопроекта, в региональных реестрах такси доля таких автомобилей не должна превышать 25%.

Как пояснили депутаты, главной целью закона о такси было не только обеление этой сферы, но и повышение безопасности перевозок. Также отмечается, что с введением нового закона таксопарки могут начать дробить свой бизнес на самозанятых, что может привести к переработкам таксистов и увеличению аварийных ситуаций.