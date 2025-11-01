Общество

Самозанятым таксистам разрешат ездить на старых авто до 2033 года

Общество 01.11.2025 05:50
0
01.11.2025 05:50


Самозанятым водителям могут разрешить до 1 января 2033 работать на машинах, не соответствующих критериям локализации. Такой законопроект был внесен в Госдуму 30 октября, передает «Парламентская газета». 

С 1 сентября 2023 года самозанятые могут легально работать по партнерским договорам и получать заказы от агрегатора или службы такси. Однако уже с 1 января 2026 года в силу вступит закон о локализации, предполагающий включение в регионах автомобилей, произведенных в России. Минпромторг представил предварительный перечень, в который вошли 22 марки шести автоконцернов.

Закон о локализации касается как профессиональных водителей, нанятых на работу таксопарками, так и самозанятых. Однако группа депутатов предложила законопроект, который разрешит самозанятым водителям использовать авто, не соответствующее критериям локализации, до 1 января 2033 года. Как следует и законопроекта, в региональных реестрах такси доля таких автомобилей не должна превышать 25%.

Как пояснили депутаты, главной целью закона о такси было не только обеление этой сферы, но и повышение безопасности перевозок. Также отмечается, что с введением нового закона таксопарки могут начать дробить свой бизнес на самозанятых, что может привести к переработкам таксистов и увеличению аварийных ситуаций. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.11.2025 08:35
Общество 01.11.2025 08:35
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 07:41
Общество 01.11.2025 07:41
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 07:19
Общество 01.11.2025 07:19
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 06:38
Общество 01.11.2025 06:38
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 05:48
Общество 01.11.2025 05:48
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 21:26
Общество 31.10.2025 21:26
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 20:51
Общество 31.10.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 20:30
Общество 31.10.2025 20:30
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 20:04
Общество 31.10.2025 20:04
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 19:00
Общество 31.10.2025 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 17:45
Общество 31.10.2025 17:45
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 16:32
Общество 31.10.2025 16:32
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 16:21
Общество 31.10.2025 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 14:34
Общество 31.10.2025 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 14:00 Реклама
Общество 31.10.2025 14:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

09:01
Мошенники разбогатели за счет волгоградки на 1,2 млнСмотреть фотографии
08:35
В Волгограде скромно отметят День народного единстваСмотреть фотографии
08:16
Спортивный директор «Ротора» Андрей Дуров: «Богатый опыт Валерия Есипова принесёт пользу клубу»Смотреть фотографии
07:50
Силы ПВО сбили 98 БПЛА в 10 российских регионахСмотреть фотографии
07:41
Волгоградская облдума сокращает аппаратСмотреть фотографии
07:19
После матча «Ротора» и «Арсенала» назначили две бесплатные электричкиСмотреть фотографии
06:38
В Волжский прибыли три гоночных болида для съемок фильма «Блогерши»Смотреть фотографииCмотреть видео
06:05
Заболеваемость ОРВИ снизилась на 10% в Волгограде и областиСмотреть фотографии
05:50
Самозанятым таксистам разрешат ездить на старых авто до 2033 годаСмотреть фотографии
05:48
3-часовую беспилотную опасность объявляли в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:26
В Москве выставят подаренный Сталинграду меч британского короля Георга VIСмотреть фотографии
20:51
Под Волгоградом простились с погибшим на СВО завучем Николаем ПечерскимСмотреть фотографии
20:30
Спасибо не сказала: в Волгограде спасли провалившуюся в люк собакуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:04
В квартире замерзающей 83-летней ударницы соцтруда в Волгограде потеплели батареиСмотреть фотографии
19:33
Волгоградец купил у мошенников воздух вместо иномарки за 1,3 млнСмотреть фотографии
19:00
И тебя вылечат: график больниц и поликлиник утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:46
В дендропарке Волгограда два рецидивиста украли у студента смартфон с наушникамиСмотреть фотографии
18:02
Глава Иловлинского района не явился на новый уголовный процессСмотреть фотографии
17:45
Памятник российскому солдату открыли в волгоградской глубинкеСмотреть фотографии
17:10
Металлурги «Красного октября» получили высокие государственные наградыСмотреть фотографии
17:04
Последний рывок? На ремонтируемом путепроводе на Тулака в Волгограде уложили асфальтСмотреть фотографииCмотреть видео
16:32
Волгоградцам объяснили рост тарифов ЖКХ и обещали, что в 2026-м так не будетСмотреть фотографии
16:22
В 3 раза больше россиян стали пользоваться сервисами деления платежей – big data T2Смотреть фотографии
16:21
Ордена и медали передали родным геройски погибших на СВО камышанСмотреть фотографии
14:34
Ветеран ВОВ Петр Белоножкин скончался в Котово на 100-м году жизниСмотреть фотографии
14:20
Виновнику сорванного ремонта Дворца спорта выдали черную меткуСмотреть фотографии
14:07
Легенда волгоградского футбола Валерий Есипов стал тренером-селекционером «Ротора»Смотреть фотографии
14:00
Волгоградцы стали призерами Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая»Смотреть фотографии
13:48
Доцент ВолгГМУ расшифровала персидское послание XIV векаСмотреть фотографии
13:44
Андрей Бочаров наградил за заслуги волгоградцевСмотреть фотографии
 