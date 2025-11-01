



Спортивный директор «Ротора» Андрей Дуров в интервью сайту V102.RU прокомментировал назначение Валерия Есипова на должность тренера-селекционера. Напомним, о возвращении легендарного в прошлом футболиста в волгоградский клуб было объявлено накануне, 31 октября.

Андрей Дуров рассказал, почему было принято решение о приглашении Валерия Есипова на позицию тренера-селекционера в середине сезона Первой лиги.

- В нашем клубе давно была идея и зрела необходимость создания селекционного отдела, для помощи спортивному блоку, и сейчас такая возможность появилась. Как я неоднократно уже говорил: селекция ведётся постоянно, даже во время сезона. Но сейчас, перед наступлением трансферного зимнего окна, создание селекционного отдела очень своевременно, - отметил спортивный директор «Ротора».

Также Андрей Дуров подчеркнул, что Валерий Есипов был приглашён в «Ротор», в том числе благодаря его достижениям в качестве футболиста и последующей деятельности в тренерском штабе волгоградского клуба.

- Валерий Вячеславович внёс значимый и неоценимый вклад в успехи «Ротора» в качестве игрока, и, как вы знаете, он работал тренером в нашем клубе. И сейчас мы надеемся и уверены, что он и его богатейший футбольный опыт принесут пользу уже в сфере селекции, - добавил специалист.

Кроме того, по словам Андрея Дурова, Валерий Есипов провёл встречу с руководством клуба, в ходе которой обе стороны обозначили план действий и договорились о сотрудничестве.

- При встрече с Валерием Вячеславовичем мы обсудили несколько позиций: фронт его работы, как будет выглядеть и осуществляться взаимодействие между ним и мной, цели и задачи селекционного отдела. Валерия Вячеславовича всё устроило, мы быстро пришли к соглашению. И теперь будем вместе служить на благо волгоградского «Ротора», - заключил собеседник информагенства.







