



В ходе визита первого заместителя руководителя администрации Президента РФ Сергея Кириенко в Станично-Луганский округ ЛНР Леонид Пасечник показал ему отремонтированный специалистами из Волгоградской области Дворец культуры. Прогулялись высокие гости и по обновленной площади Героев Сталинграда. Об этом рассказал глава ЛНР в своем официальном Telegram-канале.





Напомним, обновленный ДК и центральную площадь, открыли в дни празднования 80-летия Победы. Восстановлением этих объектов занимались волгоградцы. Губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочих поездок лично курирует ход работ по восстановлению инфраструктуры в подшефном Станично-Луганском округе.

- Сегодня мы попали в самый разгар рабочего дня – как раз шел смотр участников музыкального конкурса. Пожелали им удачи. Отрадно видеть, что благодаря федеральной поддержке, шефской помощи, а также усилиям региональной команды наши учреждения буквально обретают новую жизнь, - поделился Леонид Пасечник.

В новом ДК уже действуют кружки по вокалу, фланкировке казачьей шашкой, мозаике и лепке. Помимо этого, оборудована достаточно большая библиотека с коллекцией более 16 тысяч книг.

Видео: Леонид Пасечник / t.me