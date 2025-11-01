В Волгоградской области действует желтый уровень погодной опасности из-за тумана и гололедицы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр, гололедица на дорогах сегодня, 1 ноября, прогнозируется в отдельных северо-западных районах до 12.00 мск.

Также опасность представляет и туман, который к обеду должен рассеяться.

По данным Волгоградского ЦГМС, днем 1 ноября в отдельных районах Волгоградской области ожидаются небольшие дожди. Температура +8...+13º.

В Волгограде также обещают небольшой дождь. Температура днем +10...+12º.





