



Печальную новость сообщили в учебном образовательном учреждении Волгоградской области. Накануне, 31 октября после продолжительной болезни перестало биться сердце Натальи Викторовны Поярковой, директора Камышинского индустриально-педагогического колледжа, который она возглавляла с 2010 по 2024 годы. Ей было 54 года.

- Наталья Викторовна была душой коллектива, её оптимизм, жизнелюбие, педагогический талант, высочайший профессионализм и безграничная любовь к своему делу были залогом успеха её выпускников и колледжа в целом, - говорится в некрологе.



Наталья Викторовна проработала в учебном учреждении более 30 лет и за эти годы под её руководством было выпущено большое количество высококвалифицированных специалистов. По ее инициативе с 2016 года колледж стал носить имя Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева.



Неоценимы были усилия Натальи Викторовны в области профессионального развития и совершенствования студентов: с 2016 года колледж активный участник чемпионатного движения, центральная площадка компетенций «Электромонтаж» и «Социальная работа».



- Наталья Викторовна навсегда останется в нашей памяти примером для подражания. Она доказала преданность своему делу и является олицетворением мудрости и доброты, - пишут ее коллеги и учащиеся.



Фото КИПК t.me





