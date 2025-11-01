Общество

В Камышине скончалась директор колледжа имени Маресьева Наталья Пояркова

Общество 01.11.2025 09:56
0
01.11.2025 09:56


Печальную новость сообщили в учебном образовательном учреждении Волгоградской области. Накануне, 31 октября после продолжительной болезни перестало биться сердце Натальи Викторовны Поярковой, директора Камышинского индустриально-педагогического колледжа, который она возглавляла  с 2010 по 2024 годы. Ей было 54 года. 

- Наталья Викторовна была душой коллектива, её  оптимизм, жизнелюбие, педагогический талант, высочайший профессионализм и безграничная любовь к своему делу были залогом успеха её выпускников и колледжа в целом, - говорится в некрологе.

Наталья Викторовна проработала в учебном учреждении более 30 лет и за эти годы под её руководством было выпущено большое количество высококвалифицированных специалистов. По ее инициативе с 2016 года  колледж стал носить имя Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева.

Неоценимы были усилия Натальи Викторовны в области профессионального развития и совершенствования студентов: с 2016 года колледж активный участник чемпионатного движения, центральная площадка компетенций «Электромонтаж» и «Социальная работа».

- Наталья Викторовна навсегда останется в нашей памяти примером для подражания. Она доказала преданность своему делу и является олицетворением мудрости и доброты, -  пишут ее коллеги и учащиеся.
 

Фото КИПК t.me


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.11.2025 11:51
Общество 01.11.2025 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 11:38
Общество 01.11.2025 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 10:41
Общество 01.11.2025 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 10:14
Общество 01.11.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 09:56
Общество 01.11.2025 09:56
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 09:34
Общество 01.11.2025 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 08:35
Общество 01.11.2025 08:35
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 07:41
Общество 01.11.2025 07:41
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 07:19
Общество 01.11.2025 07:19
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 06:38
Общество 01.11.2025 06:38
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 05:50
Общество 01.11.2025 05:50
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 05:48
Общество 01.11.2025 05:48
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 21:26
Общество 31.10.2025 21:26
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 20:51
Общество 31.10.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 20:30
Общество 31.10.2025 20:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:27
Напавшая под Волгоградом с вилами на прохожего москвичка отсидит 6 лет в колонииСмотреть фотографии
12:02
СМИ: компромат на экс-главу Ростова Логвиненко мог сдать подчиненныйСмотреть фотографии
11:51
Владелец детского клуба в ТРК «Парк Хаус» заплатит за травму у ребенкаСмотреть фотографии
11:38
От региональных практик к общероссийским стандартам: волгоградцы на Конгрессе наблюдателейСмотреть фотографии
11:15
Патрули, дроны и подготовка: лесных пожаров в Волгоградской области стало меньшеСмотреть фотографии
11:08
Кошмарившего волжан инспектора ППС Тарахова отправили на 4 года за решеткуСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцев начнут уведомлять о долгах умерших родственниковСмотреть фотографии
10:14
Гидрометцентр предупредил о тумане и гололедице в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:56
В Камышине скончалась директор колледжа имени Маресьева Наталья ПоярковаСмотреть фотографии
09:34
Суд в Котово обязал владелицу 11 кошек соблюдать чистоту в квартиреСмотреть фотографии
09:01
Мошенники разбогатели за счет волгоградки на 1,2 млнСмотреть фотографии
08:35
В Волгограде скромно отметят День народного единстваСмотреть фотографии
08:16
Спортивный директор «Ротора» Андрей Дуров: «Богатый опыт Валерия Есипова принесёт пользу клубу»Смотреть фотографии
07:50
Силы ПВО сбили 98 БПЛА в 10 российских регионахСмотреть фотографии
07:41
Волгоградская облдума сокращает аппаратСмотреть фотографии
07:19
После матча «Ротора» и «Арсенала» назначили две бесплатные электричкиСмотреть фотографии
06:38
В Волжский прибыли три гоночных болида для съемок фильма «Блогерши»Смотреть фотографииCмотреть видео
06:05
Заболеваемость ОРВИ снизилась на 10% в Волгограде и областиСмотреть фотографии
05:50
Самозанятым таксистам разрешат ездить на старых авто до 2033 годаСмотреть фотографии
05:48
3-часовую беспилотную опасность объявляли в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:26
В Москве выставят подаренный Сталинграду меч британского короля Георга VIСмотреть фотографии
20:51
Под Волгоградом простились с погибшим на СВО завучем Николаем ПечерскимСмотреть фотографии
20:30
Спасибо не сказала: в Волгограде спасли провалившуюся в люк собакуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:04
В квартире замерзающей 83-летней ударницы соцтруда в Волгограде потеплели батареиСмотреть фотографии
19:33
Волгоградец купил у мошенников воздух вместо иномарки за 1,3 млнСмотреть фотографии
19:00
И тебя вылечат: график больниц и поликлиник утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:46
В дендропарке Волгограда два рецидивиста украли у студента смартфон с наушникамиСмотреть фотографии
18:02
Глава Иловлинского района не явился на новый уголовный процессСмотреть фотографии
17:45
Памятник российскому солдату открыли в волгоградской глубинкеСмотреть фотографии
17:10
Металлурги «Красного октября» получили высокие государственные наградыСмотреть фотографии
 