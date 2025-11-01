Общество

Волгоградцев начнут уведомлять о долгах умерших родственников

Общество 01.11.2025 10:41
0
01.11.2025 10:41


В ноябре в России вступает в силу ряд новых законов. Об этом напомнил сегодня, 1 ноября, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так, например, с учетом сегодняшнего дня, у мигрантов остается всего 30 дней, чтобы встать на учет.   

Кроме того, с 1 ноября, в Волгоградской области сотовые операторы начнут блокировать номера, которые не прошли проверку. Напомним, что на одного волгоградца не должно приходиться более 20 телефонных номеров, для иностранных граждан лимит установлен на уровне 10 номеров.   

С 7 ноября за неустранение нарушений при подготовке к отопительному сезону начнут штрафовать ответственных за это волгоградцев. Для юридических лиц штраф составит до 40 тысяч рублей, а для должностных - до 10 тысяч рублей.

С 24 ноября наследников в Волгоградской области начнут информировать о долгах умерших родственников. У нотариусов будет всего три дня после открытия наследственного дела для запроса сведения о непогашенных кредитах умершего и еще три дня после получения этой информации для передачи информации наследникам.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.11.2025 11:51
Общество 01.11.2025 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 11:38
Общество 01.11.2025 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 10:41
Общество 01.11.2025 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 10:14
Общество 01.11.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 09:56
Общество 01.11.2025 09:56
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 09:34
Общество 01.11.2025 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 08:35
Общество 01.11.2025 08:35
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 07:41
Общество 01.11.2025 07:41
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 07:19
Общество 01.11.2025 07:19
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 06:38
Общество 01.11.2025 06:38
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 05:50
Общество 01.11.2025 05:50
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 05:48
Общество 01.11.2025 05:48
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 21:26
Общество 31.10.2025 21:26
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 20:51
Общество 31.10.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 20:30
Общество 31.10.2025 20:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:27
Напавшая под Волгоградом с вилами на прохожего москвичка отсидит 6 лет в колонииСмотреть фотографии
12:02
СМИ: компромат на экс-главу Ростова Логвиненко мог сдать подчиненныйСмотреть фотографии
11:51
Владелец детского клуба в ТРК «Парк Хаус» заплатит за травму у ребенкаСмотреть фотографии
11:38
От региональных практик к общероссийским стандартам: волгоградцы на Конгрессе наблюдателейСмотреть фотографии
11:15
Патрули, дроны и подготовка: лесных пожаров в Волгоградской области стало меньшеСмотреть фотографии
11:08
Кошмарившего волжан инспектора ППС Тарахова отправили на 4 года за решеткуСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцев начнут уведомлять о долгах умерших родственниковСмотреть фотографии
10:14
Гидрометцентр предупредил о тумане и гололедице в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:56
В Камышине скончалась директор колледжа имени Маресьева Наталья ПоярковаСмотреть фотографии
09:34
Суд в Котово обязал владелицу 11 кошек соблюдать чистоту в квартиреСмотреть фотографии
09:01
Мошенники разбогатели за счет волгоградки на 1,2 млнСмотреть фотографии
08:35
В Волгограде скромно отметят День народного единстваСмотреть фотографии
08:16
Спортивный директор «Ротора» Андрей Дуров: «Богатый опыт Валерия Есипова принесёт пользу клубу»Смотреть фотографии
07:50
Силы ПВО сбили 98 БПЛА в 10 российских регионахСмотреть фотографии
07:41
Волгоградская облдума сокращает аппаратСмотреть фотографии
07:19
После матча «Ротора» и «Арсенала» назначили две бесплатные электричкиСмотреть фотографии
06:38
В Волжский прибыли три гоночных болида для съемок фильма «Блогерши»Смотреть фотографииCмотреть видео
06:05
Заболеваемость ОРВИ снизилась на 10% в Волгограде и областиСмотреть фотографии
05:50
Самозанятым таксистам разрешат ездить на старых авто до 2033 годаСмотреть фотографии
05:48
3-часовую беспилотную опасность объявляли в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:26
В Москве выставят подаренный Сталинграду меч британского короля Георга VIСмотреть фотографии
20:51
Под Волгоградом простились с погибшим на СВО завучем Николаем ПечерскимСмотреть фотографии
20:30
Спасибо не сказала: в Волгограде спасли провалившуюся в люк собакуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:04
В квартире замерзающей 83-летней ударницы соцтруда в Волгограде потеплели батареиСмотреть фотографии
19:33
Волгоградец купил у мошенников воздух вместо иномарки за 1,3 млнСмотреть фотографии
19:00
И тебя вылечат: график больниц и поликлиник утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:46
В дендропарке Волгограда два рецидивиста украли у студента смартфон с наушникамиСмотреть фотографии
18:02
Глава Иловлинского района не явился на новый уголовный процессСмотреть фотографии
17:45
Памятник российскому солдату открыли в волгоградской глубинкеСмотреть фотографии
17:10
Металлурги «Красного октября» получили высокие государственные наградыСмотреть фотографии
 