Волгоградцев начнут уведомлять о долгах умерших родственников





В ноябре в России вступает в силу ряд новых законов. Об этом напомнил сегодня, 1 ноября, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так, например, с учетом сегодняшнего дня, у мигрантов остается всего 30 дней, чтобы встать на учет.

Кроме того, с 1 ноября, в Волгоградской области сотовые операторы начнут блокировать номера, которые не прошли проверку. Напомним, что на одного волгоградца не должно приходиться более 20 телефонных номеров, для иностранных граждан лимит установлен на уровне 10 номеров.

С 7 ноября за неустранение нарушений при подготовке к отопительному сезону начнут штрафовать ответственных за это волгоградцев. Для юридических лиц штраф составит до 40 тысяч рублей, а для должностных - до 10 тысяч рублей.

С 24 ноября наследников в Волгоградской области начнут информировать о долгах умерших родственников. У нотариусов будет всего три дня после открытия наследственного дела для запроса сведения о непогашенных кредитах умершего и еще три дня после получения этой информации для передачи информации наследникам.