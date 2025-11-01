Общество

От региональных практик к общероссийским стандартам: волгоградцы на Конгрессе наблюдателей

01.11.2025
Более 700 общественных наблюдателей из 89 регионов России, включая представителей Волгоградской области, примут участие в первом Всероссийском конгрессе наблюдателей 23 ноября в Москве. Мероприятие организуется Общероссийским общественным движением «Корпус "За чистые выборы"» при поддержке Фонда президентских грантов и направлено на укрепление института общественного наблюдения за выборами и независимого мониторинга электоральных процессов.

Сергей Панкратов, доктор политических наук, профессор Волгоградского государственного университета, эксперт НОМ, подчёркивает значимость Конгресса как пространства доверия: 

– Первый Всероссийский Конгресс наблюдателей – это не просто форум, а живая лаборатория доверия к выборам. Здесь формируется культура независимого общественного наблюдения, основанная на реальном опыте. Особенно ценно, что в этот процесс всё активнее включается молодёжь.

Региональный опыт: итоги ЕДГ-2025 


Проведение выборов в Единый день голосования 2025 года стало важным этапом в развитии избирательной системы России и Волгоградской области. Выборы прошли в строгом соответствии с законодательством, а их результаты отражают реальную волю граждан. Особую роль в обеспечении прозрачности и легитимности выборов сыграла система общественного наблюдения, которая продемонстрировала высокий уровень профессионализма и координации. Благодаря слаженной работе наблюдателей, Общественной палаты Волгоградской области, экспертов, а также использованию современных цифровых инструментов, удалось обеспечить эффективный контроль на всех этапах голосования. 

Татьяна Гензе, председатель Общественной палаты Волгоградской области, подтверждает: 

– В нашем регионе штаб общественного контроля за выборами работает как единый организм. Мы делаем ставку на качественное обучение — совместно с экспертами НОМ и представителями Корпуса «За чистые выборы» внедряем программы, которые позволяют не просто фиксировать, а предотвращать нарушения, разоблачая фейки».

Григорий Зданович, координатор ООД «Корпус "За чистые выборы"» в Волгоградской области, развивает тему: 

– Наша миссия – не ждать нарушений, а не допускать их. Особенно в цифровой среде, где ложь может нанести больший урон, чем любые технические сбои на участке. В Волгоградской области мы активно вовлекаем молодёжь: только в этом году более 120 человек уже прошли практику мониторинга соцсетей.

Новые вызовы – новые решения 


В Конгрессе примут участие наиболее активные и опытные наблюдатели, подтвердившие свой профессионализм на практике — при контроле на выборах различного уровня. Конгресс станет качественно новым этапом в профессионализации наблюдателей. Организаторы готовят для участников тематические треки, где будет прорабатываться идеи развития сообщества и внедрения в работу новых форматов.

Антон Лукаш, член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт НОМ, акцентирует внимание на современных вызовах: 

– Сегодня общественные наблюдатели – это не только свидетели и контролёры на избирательных участках, но и щит страны в информационном пространстве. Мы находимся на передовой – защищаем граждан от дезинформации и попыток внешнего вмешательства. И это – не пафос, а практика. 

Перспективы развития 

Совместный труд наблюдательского сообщества позволил укрепить доверие к итогам голосования. Впереди — новые задачи, включая подготовку к выборам в Государственную Думу в 2026 году. 

Максим Курепин, студент-политолог ВолГУ, участник Корпуса "За чистые выборы": 

– Создание наблюдательского сообщества – это не абстракция, а практическая необходимость перед лицом вызовов 2026 года. Для меня, как для молодого политолога, участие в этой работе — не просто практика, а школа ответственности – это то, что делает нас не зрителями, а соавторами политического процесса. 

Пугаева Татьяна, общественный наблюдатель: 

– Конгресс – это не просто событие, а возможность почувствовать себя частью большого, живого сообщества, которое реально влияет на качество нашей жизни. Мы не просто наблюдаем – мы защищаем страну. 

Любушкин Александр, общественный наблюдатель: 

– Общественное наблюдение — не формальность, а реальная гражданская позиция. Благодаря участию в выборах я не только глубже понял устройство избирательной системы, но и открыл для себя много нового и полезного - полученные знания оказались востребованы в жизни. 

Федеральный контекст: вызовы 2026 года. Приближение значимых избирательных кампаний 2026 подтверждает важность прямого диалога с наблюдателями. Как отмечают федеральные эксперты, вместе предстоит установить тесные связи между регионами, усовершенствовать работу и сформировать новые идеи по усилению общественного наблюдения.

