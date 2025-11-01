Владелец детского клуба в ТРК «Парк Хаус» заплатит за травму у ребенка

Дзержинский районный суд Волгограда обязал индивидуального предпринимателя компенсировать покалеченному в детском клубе ребенку моральный вред в размере 20 тысяч рублей. Как сообщили V102.RU в районном суде, мальчик травмировал ногу в мае текущего года, когда находился в детском клубе «Локо Мотив» в ТРК «Парк Хаус».

Отец ребенка обратился с жалобой в прокуратуру, которая провела проверку. Из объяснений отца мальчика следует, что ребенку сотрудники детского клуба какую-либо помощь не оказали, на просьбы родителя вызвать бригаду скорой помощи отказали, в связи с чем, он самостоятельно вызвал карету скорой помощи и его совместно с ребенком доставили в отделение травматологии ГУЗ «Поликлиника №30».

Также установлено, что детям не разъясняли, как пользоваться игровым оборудованием и должным образом за ними не следили.

- Судом установлено, что оказание услуг ненадлежащего качества индивидуальным предпринимателем находится в причинно-следственной связи с причинением вреда здоровью несовершеннолетнего ребенка. В результате указанного события малолетнему были причинены телесные повреждения, которые сопровождались физической болью, дискомфортом, он испытал испуг, вынужден был проходить медицинские обследования, что также повлекло негативные последствия, - сообщили в суде.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото из архива V102.RU

