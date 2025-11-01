



Жители дома №16А по улице Донецкая в Волгограде заподозрили частную компанию в навязывании услуг по установке «Умного домофона». Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, проживающие в четвертом подъезде, в сентябре представители ООО «Домофон-Сервис» оповестили их о замене домофонного оборудования и проведении опроса о замене брелоков. Это стало неожиданностью для проживающих здесь людей.

- Домофон мы установили в 2022 году, и в чем была необходимость менять его на «умный», поняли не все. Кто хотел, сами провели видеонаблюдение в свои квартиры. А через некоторое время мы узнали, что, оказывается, решение о замене оборудования было принято на основании большинства голосов заочного голосования. Так нам заявил представитель компании, - поделился один из жильцов.

А 29 октября от ТСН «Жилой комплекс «Олимп» в домовом чате сообщила, что 11 ноября жильцам будет прекращен доступ в подъезд, так как будет установлено и начнет работать новое оборудование.

- Некоторые жильцы очень удивились, узнав об этом. Кто-то вообще был не в курсе предстоящей замены домофона, кто-то признался, что его поймали у подъезда и чуть ли не на бегу стали уговаривать поставить подпись. Были жильцы, к которым приходили домой с просьбой дать добро на установку домофона, однако они отказывались, - рассказала другая жительница дома, представившаяся Елизаветой.

Однако, по информации, полученной из ООО «Домофон-Сервис» и доведенной до Ольги Долгуши, оказалось, что из 84 квартир, расположенных в подъезде, якобы согласились на установку домофона 45 жильцов, то есть больше половины собственников жилья. Этого количества, конечно, оказалось достаточно для принятия решения о замене домофонного оборудования. Но с этим согласились не все.

- Даже те, кого уговорили на замену домофона, узнав, что надо будет заменить магнитные ключи, резко передумали. Оказалось, что компания бесплатно дает только один ключ, остальные для всех членов семьи надо «перешивать» заново и стоит это 200 рублей за штуку. На семью может выйти до тысячи рублей и выше. Я уже молчу, что на это надо найти еще и время. Например, ключи от домофона в моем подъезде есть у моих близких родственников, которые здесь не живут. Мне надо еще и с ними дополнительно встретиться, чтобы забрать у них ключи, поменять на другие, а потом еще и вернуть их. С учетом моего напряженного рабочего графика это дополнительные хлопоты, - призналась другая жительница по имени Анна.





К слову, в подъезде также живут люди, которые работают по вахтам и дома бывают крайне редко. В следующий приезд они просто не смогут зайти домой. Жители уже обратились с жалобой в госжилинспекцию с просьбой оценить законность замены оборудования без проведения заочного голосования собственников, а лишь по результатам опроса и исследовать подписи жителей на их подлинность в опросном листе.

- В свое время мы не смогли собраться, чтобы переизбрать председателя ТСН, а, оказывается, все можно решить с помощью опроса? – недоумевают люди.

Также волгоградцы просят дать оценку ограничения в доступе в подъезд собственников в связи с установкой нового оборудования.

- Мы, например, предлагали после установки «Умного домофона» оставить и старое оборудование, как это сделано в другом подъезде нашего дома, однако нам категорически заявили, что это невозможно, - рассказали собеседники информагентства. - Такой вариант был бы удобен тем, кто по разным причинам не поменял ключи. У нас складывается ощущение, что нам прямо навязывают эту услугу, о которой мы не просили.

Между тем, по мнению волгоградцев, в доме есть другие, более актуальные проблемы, куда бы могло направить свою энергию руководство ТСН вместо замены исправно работающего домофона. Например, на регулировку отопления в связи с теплой погодой или на ремонт подъездов.





В ТСН «Жилой комплекс «Олимп» заявили корреспонденту V102, что не имеют отношения к замене оборудования, сославшись на то, что оно является собственностью домофонной компании. На каком основании оборудование, в таком случае, было ранее установлено в жилом доме, остается загадкой. Одновременно в ТСН предположили, что происходящее является попыткой жильцов переизбрать руководство товарищества. Это, судя по всему, вызвало у них большее беспокойство.

В «Домофон-Сервисе», куда также обратилась редакция ИА «Высота 102», заверяют, что ни о каком навязывании услуг жителям дома речи не идет.



- Мы устанавливаем новое оборудование только в интересах жильцов. При этом дополнительно людям придется платить всего на 10 рублей больше, хотя стоимость этого оборудования достаточно велика. Для принятия решения оформляется протокол согласия жителей. И так часто бывает среди соседей, что кто-то за, а кто-то против. Оформляется протокол согласия, и, если нет кворума, то есть двух третей голосов собственников, то, естественно, оборудование не меняется. Что касается дома №16А по ул. Донецкой, то голосование еще идет, - прокомментировали в компании.



В компании также уверяют, что по желанию жителей при установке «Умного домофона» можно оставить и старый, однако при этом должна учитываться степень износа уже функционирующего оборудования.

В «Домофон-Сервисе» подчеркнули, что деятельность компании направлена на предоставление отвечающих современным требованиям услуг, но пользоваться ли такими услугами, решают только собственники жилья.

Как стало известно «Высоте 102», госжилинспекция уже проводит проверку по жалобам жителей, в связи с чем процесс по замене домофона должен быть временно приостановлен. Сегодня, 1 ноября, утром на входе в один из подъездов, как уточняют жители, производился ремонт одного из старых домофонов.