Суд в Котово обязал владелицу 11 кошек соблюдать чистоту в квартире

Котовский районный суд Волгоградской области обязал жительницу многоквартирного дома убраться и продезинфицировать свою квартиру, в которой вместе с ней живут 11 кошек. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, на владелицу животных иск подали соседи.

В ходе судебного заседания было установлено, что 11 кошек обитают в квартире площадью 40 квадратных метров в доме на улице Свердлова в Котово. Соседи устали от невыносимого запаха, который распространяется из этой квартиры по всему подъезду.

Суд удовлетворил требования жильцов. Согласно действующему законодательству собственники животных обязаны соблюдать законные права и интересы окружающих лиц и жильцов многоквартирного дома.

- Ответчика обязали привести в соответствие с санитарными нормами путем уборки и проведения дезинфекции жилое помещение, собственником которого она является, в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу, - сообщили в пресс-службе.

Фото сгенерировано ИИ Шедеврум

