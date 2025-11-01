Волгоградская облдума сокращает аппарат

В Волгоградской областной думе грядет сокращение аппарата. «Письма счастья», как сообщает V102.RU, получат около двух десятков сотрудников в результате изменения предельной штатной численности аппарата облдумы.

Соответствующий законопроект прошел согласования в профильных думских комитетах и был принят на очередном заседании регионального парламента, которое состоялось 30 октября.

Отметим, что с этой законодательной инициативой выступили восемь депутатов, в числе которых и председатель облдумы Александр Блошкин.

Предельная численность аппарата, сотрудники которого осуществляют организационное, юридическое, информационное, аналитическое, кадровое, документационное, материально-техническое, социально-бытовое и хозяйственное обеспечение думы, будет сокращена с 135 до 116 человек.

- С учетом необходимости исполнения законодательства о государственной гражданской службе и трудового законодательства в процессе проведения организационно-штатных мероприятий реализация проекта постановления потребует расходов за счет средств областного бюджета, - указано в пояснительной записке.

Ожидаемый от предстоящих сокращений экономический эффект в документе не поясняется.

