Под Волгоградом простились с погибшим на СВО завучем Николаем Печерским





В Михайловском районе Волгоградской области простились с погибшим на СВО 48-летним завучем Николаем Печерским. Прощание с педагогом состоялось в хуторе Плотников 2-й.

Николай Печерский, работавший в хуторе учителем физкультуры, был мобилизован в сентябре 2022 года в качестве артиллериста. При выполнении боевой задачи погиб 16 октября 2025 года на Запорожском направлении.

- На похороны к любимому учителю, коллеге, другу и товарищу приехали свыше 260 человек, которые захотели проводить в последний путь нашего любимого Николая Николаевича. У него остались жена и дочь, - рассказали знакомые педагога информагентства.

Фото: читатели V102.RU