Уже второе за полгода путешествие в Москву совершает меч, выкованный по заказу британского монарха Георга VI для Сталинграда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на музей-заповедник «Сталинградская битва», ценный дар короля, а также предметы обмундирования Маршалов Советского Союза Константина Рокоссовского и Василия Чуйкова покажут в Центральном выставочном зале «Манеж».

Экспонаты, которые находятся в волгоградском музее, будут представлены на выставке «Великая Победа. Россия — Моя история», которая пройдет в «Манеже» с 4 ноября по 8 декабря.

Напомним, что меч британского короля летом текущего года уже забирали в Москву на выставку «Без права на забвение» в Историческом музее. Эту реликвию Иосифу Сталину 29 ноября 1943 года на Тегеранской конференции подарил Уинстон Черчилль. На мече нанесены надписи на русском и английском языках. Они гласят: «Гражданам Сталинграда крепким как сталь от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа».

Всего в «Манеже» посетители увидят более 700 экспонатов. Это уникальные архивные документы и музейные артефакты периода Великой Отечественной войны из 50 федеральных и ведомственных архивов и музеев России и Беларуси, а также частных коллекций.

- Выставка охватывает период от вторжения войск нацистской Германии и ее сателлитов в пределы СССР 22 июня 1941 года до подписания Акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года, который официально завершил Вторую мировую войну, - рассказали в Центральном выставочном зале «Манеж».

В числе организаторов этой выставки указаны Патриарший совет по культуре Русской Православной Церкви, Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ, Федеральное архивное агентство, Правительство Москвы, Государственный архив Российской Федерации, Государственный Русский музей, Фонд «Моя история», а также исторические парки «Россия — Моя история».

Фото музея-заповедника «Сталинградская битва»





