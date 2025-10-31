Общество

В Москве выставят подаренный Сталинграду меч британского короля Георга VI

Общество 31.10.2025 21:26
0
31.10.2025 21:26


Уже второе за полгода путешествие в Москву совершает меч, выкованный по заказу британского монарха Георга VI для Сталинграда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на музей-заповедник «Сталинградская битва», ценный дар короля, а также предметы обмундирования Маршалов Советского Союза Константина Рокоссовского и Василия Чуйкова покажут в Центральном выставочном зале «Манеж».

Экспонаты, которые находятся в волгоградском музее, будут представлены на выставке «Великая Победа. Россия — Моя история», которая пройдет в «Манеже» с 4 ноября по 8 декабря.

Напомним, что меч британского короля летом текущего года уже забирали в Москву на выставку «Без права на забвение» в Историческом музее. Эту реликвию Иосифу Сталину 29 ноября 1943 года на Тегеранской конференции подарил Уинстон Черчилль. На мече нанесены надписи на русском и английском языках. Они гласят: «Гражданам Сталинграда крепким как сталь от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа».

Всего в «Манеже» посетители увидят более 700 экспонатов. Это уникальные архивные документы и музейные артефакты периода Великой Отечественной войны из 50 федеральных и ведомственных архивов и музеев России и Беларуси, а также частных коллекций.

- Выставка охватывает период от вторжения войск нацистской Германии и ее сателлитов в пределы СССР 22 июня 1941 года до подписания Акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года, который официально завершил Вторую мировую войну, - рассказали в Центральном выставочном зале «Манеж».

В числе организаторов этой выставки указаны Патриарший совет по культуре Русской Православной Церкви, Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ, Федеральное архивное агентство, Правительство Москвы, Государственный архив Российской Федерации, Государственный Русский музей, Фонд «Моя история», а также исторические парки «Россия — Моя история».

Фото музея-заповедника «Сталинградская битва»


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
31.10.2025 20:51
Общество 31.10.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 20:04
Общество 31.10.2025 20:04
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 19:00
Общество 31.10.2025 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 17:45
Общество 31.10.2025 17:45
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 16:32
Общество 31.10.2025 16:32
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 16:21
Общество 31.10.2025 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 14:34
Общество 31.10.2025 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 14:00 Реклама
Общество 31.10.2025 14:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.10.2025 13:48
Общество 31.10.2025 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 12:38
Общество 31.10.2025 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 12:30
Общество 31.10.2025 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 12:26
Общество 31.10.2025 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 10:18
Общество 31.10.2025 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 10:16
Общество 31.10.2025 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 09:36
Общество 31.10.2025 09:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:26
В Москве выставят подаренный Сталинграду меч британского короля Георга VIСмотреть фотографии
20:51
Под Волгоградом простились с погибшим на СВО завучем Николаем ПечерскимСмотреть фотографии
20:30
Спасибо не сказала: в Волгограде спасли провалившуюся в люк собакуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:04
В квартире замерзающей 83-летней ударницы соцтруда в Волгограде потеплели батареиСмотреть фотографии
19:33
Волгоградец купил у мошенников воздух вместо иномарки за 1,3 млнСмотреть фотографии
19:00
И тебя вылечат: график больниц и поликлиник утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:46
В дендропарке Волгограда два рецидивиста украли у студента смартфон с наушникамиСмотреть фотографии
18:02
Глава Иловлинского района не явился на новый уголовный процессСмотреть фотографии
17:45
Памятник российскому солдату открыли в волгоградской глубинкеСмотреть фотографии
17:10
Металлурги «Красного октября» получили высокие государственные наградыСмотреть фотографии
17:04
Последний рывок? На ремонтируемом путепроводе на Тулака в Волгограде уложили асфальтСмотреть фотографииCмотреть видео
16:32
Волгоградцам объяснили рост тарифов ЖКХ и обещали, что в 2026-м так не будетСмотреть фотографии
16:22
В 3 раза больше россиян стали пользоваться сервисами деления платежей – big data T2Смотреть фотографии
16:21
Ордена и медали передали родным геройски погибших на СВО камышанСмотреть фотографии
14:34
Ветеран ВОВ Петр Белоножкин скончался в Котово на 100-м году жизниСмотреть фотографии
14:20
Виновнику сорванного ремонта Дворца спорта выдали черную меткуСмотреть фотографии
14:07
Легенда волгоградского футбола Валерий Есипов стал тренером-селекционером «Ротора»Смотреть фотографии
14:00
Волгоградцы стали призерами Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая»Смотреть фотографии
13:48
Доцент ВолгГМУ расшифровала персидское послание XIV векаСмотреть фотографии
13:44
Андрей Бочаров наградил за заслуги волгоградцевСмотреть фотографии
13:23
В Нижнем Новгороде спустили на воду третий «Валдай» для СаратоваСмотреть фотографии
13:09
Летчик Попов оценил перспективы аэропорта Платов в РостовеСмотреть фотографии
12:57
Сады Придонья в очередной раз присоединились к ПИРуСмотреть фотографии
12:38
Раритеты из семейных архивов жителей Сталинграда представили волгоградцамСмотреть фотографии
12:30
Мошенники просят волгоградцев проголосовать за их дочьСмотреть фотографии
12:26
Волгоградцам напомнили о штрафах за езду на летней резине зимойСмотреть фотографии
11:58
Забившему до смерти отца жителю Михайловки вынесли приговорСмотреть фотографии
11:54
СК обвинил троих 16-летних подростков в диверсии на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
11:24
Ряд пригородных поездов отменят в ноябре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
Захват реки Бузан под Астраханью: прокуратура нашла виновных чиновниковСмотреть фотографии
 