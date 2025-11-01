В Волжский прибыли три гоночных болида для съемок фильма «Блогерши»











В Волжский Волгоградской области накануне, 31 октября, привезли три гоночных болида, которые будут представлены на презентации фильма «Блогерши». Один из них - с символикой города. Сегодня они продемонстрируют свою мощность на картинговой трассе в парке «Волжский».

Александр Ананьев, руководитель гоночной серии «Формула моторс» отметил, что представленные болиды – это совместное российско-итальянское творчество и хороший результат импортозамещения, так как в его сборке участвовали отечественные компоненты. Болиды с мощностью двигателя в 250 лошадиных сил могут развивать скорость до 150 километров в час. Гонщик подчеркнул, что уже через 2-3 года студенты технических вузов могут сами собрать такие болиды, а презентация их в Волжском направлена на пропаганду автоспорта.



Напомним, сегодня, 1 ноября, в парке «Волжский» состоится презентация будущего фильма «Блогерши». Съемки стартуют 2 ноября и пройдут на нескольких городских локациях. В преддверии этого события в парке «Волжский» состоится зрелищное знакомство с фильмом, где все желающие смогут узнать, как принять участие в съемках массовых сцен.







