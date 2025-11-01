



Болельщики «Ротора» смогут бесплатно добраться домой после матча волгоградского клуба с «Арсеналом», который начнется на «Волгоград Арене» 3 ноября в 16-00 ч.

Пригородные электропоезда будут запущены в обе стороны: до станции Шпалопропитка и до станции Волжский.

Одна электричка Краснооктябрьская — Шпалопропитка отправится с нижней платформы Мамаева кургана в 19:06 и прибудет на ст. Шпалопропитка в 20.12.

Состав промчится мимо следующих остановочных пунктов: Дворец Спорта, ВолгоГРЭС, завод им. Кирова, Лесобаза.



Другая электричка сообщением Волгоград-1 - Волжский отправится с верхней платформы Мамаева кургана в 18:40 и прибудет на конечную в 19:18.

Электричка не остановится на Бакинской, Пост 6 км, Вишневой и Верхнезареченской.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!